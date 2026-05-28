Gustavo Sáenz: “En 2001 decían que se vayan todos, ahora dicen que se mueran todos”

Saénz cuestionó el rumbo del Gobierno.

Al analizar la actual situación socioeconómica que atraviesa la provincia de Salta, el gobernador de esa provincia Gustavo Sáenz describió un panorama desolador ante el empoderamiento de las condiciones de vida de las personas en el territorio salteño. “En 2001 decían ‘que se vayan todos’, ahora dicen ‘que se mueran todos’”, sentenció Sáenz al trazar una comparación entre el sentir de la sociedad actual y lo que ocurría durante una de las peores crisis de la historia argentina.

“La gente está cansada, ya no cree en nadie”, dijo Sáenz en diálogo con la señal A24, mientras que expresó su deseo de que la crítica actualidad que atraviesa el país mejore "rápidamente” para los sectores más vulnerables. “Los jubilados no tienen remedios, la gente come salteado y no consigue empleo”, describió el mandatario salteño.

“Percibo en las calles de Salta mucha desesperanza y tristeza en cuanto a haber confiando en un cambio que le iban a dar a la Argentina”, relató sobre el panorama de la provincia del norte. En esa línea, el mandatario se quejó de la demora en la activación de la microeconomía. “No hay consumo porque no hay plata en el bolsillo”, señaló.

Para Sáenz, todo este fenómeno tiene como consecuencia la ausencia de llegada de divisas para ayudar a reactivar la economía. “No vienen rápido esas inversiones que tanto esperamos”, subrayó. Al tiempo que sostuvo que un montón de empresas pymes "hoy se han cerrado”.

El gobernador de la provincia de Salta expuso este escenario luego de haberse reunido con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien le pidió, entre otras cuestiones, que Nación regularice los pagos a empresas “para que continúen obras estratégicas para el desarrollo de Salta”.