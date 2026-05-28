Figura de Telefe fue captada a los besos con una influencer

La historia de amor de Thiago Medina y Daniela Celis tuvo un cierre definitivo más que turbulento: luego del accidente que el primero de ellos sufrió en septiembre del año pasado y la forma en que ella lo acompañó a él, muchos especularon con una posible reconciliación. Sin embargo, "Pestañela" dejó en claro que el vínculo entre ambos concluyó y, en las últimas semanas, dio una muestra muy elocuente de ello al dejarse ver muy acaramelada con Nick Sícaro, exparticipante de la presente edición de Gran Hermano.

Esto golpeó duramente al joven exconcursante, quien en redes dejó entrever su tristeza por no poder reconquistar a la madre de sus hijos. De todos modos, pareciera que logró pasar página: Fede Flowers expuso en sus redes sociales un video de Thiago a los besos con una famosa influencer.

Thiago Medina y Daniela Celis cuando aún estaban juntos.

Thiago Medina, a los besos con Karina

Según contó el mencionado periodista de espectáculos, Thiago "ya se olvidó de Pestañela". "A los besos con una streamer chilena que se llama Karina", contó sobre la identidad de la muchacha que pareciera haber curado su corazón roto, o que al menos podría hacerlo en el corto plazo.

Con relación a lo que hace la trasandina, explicó: "Hace contenido para Only Fans y ya la sigue en Instagram. Ella acaba de llegar a Chile y él anoche en ese streaming le dijo que el encuentro se va a repetir". ¿Se abre una nueva historia de amor para Thiago Medina?