Imperdible de julio: la lista de los 12 juegos de PC que Amazon liberó para descargar gratis

Los usuarios con Amazon Prime ya pueden reclamar 11 videojuegos gratuitos para PC durante junio de 2026.

Los usuarios de Amazon Prime ya pueden acceder a una nueva selección de videojuegos gratuitos gracias a Prime Gaming. Durante julio de 2026, el servicio regalará un total de 12 títulos para PC que podrán reclamarse sin costo extra y quedarán para siempre en la biblioteca de quienes los canjeen dentro de las fechas establecidas.

La propuesta incluye juegos de estrategia, aventura, terror, puzles y escape room, distribuidos en distintas plataformas como GOG, Epic Games Store, Legacy Games y Amazon Games App. Como ocurre todos los meses, los lanzamientos serán escalonados, por lo que conviene revisar el calendario para no perder la oportunidad de sumar cada título.

Los 12 juegos gratis que llegan a Prime Gaming en julio

Amazon confirmó que los videojuegos estarán disponibles en las siguientes fechas:

Desde el 2 de julio

CyClones (GOG)

(GOG) LoneStar (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

Desde el 9 de julio

Still There (GOG)

(GOG) Regular Factory: Escape Room (GOG)

Desde el 16 de julio

Poly Vita (Legacy Games)

(Legacy Games) Framed Collection (GOG)

(GOG) Escape Academy (Epic Games Store)

Desde el 23 de julio

In Sound Mind (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Mystic Academy: Escape Room (GOG)

Desde el 30 de julio

Zoria: Age of Shattering (GOG)

(GOG) Weakless (GOG)

Cómo reclamar los juegos gratis de Amazon Prime Gaming

Para acceder a la promoción es necesario tener una suscripción activa a Amazon Prime. Luego hay que ingresar a Prime Gaming con la misma cuenta de Amazon y reclamar cada juego cuando esté disponible.

Dependiendo del título, el servicio entregará un código para canjear en GOG, Epic Games Store o Legacy Games, mientras que otros se agregarán directamente a la aplicación de Amazon Games. Una vez realizado el canje, el videojuego pasa a formar parte de la biblioteca del usuario de manera permanente, por lo que podrá descargarse y jugarse incluso cuando finalice la promoción.

Un beneficio que se renueva todos los meses

Además de ofrecer juegos gratuitos para PC, Prime Gaming suele incluir contenido exclusivo para distintos videojuegos, recompensas dentro de títulos populares y una rotación mensual de beneficios para los suscriptores de Amazon Prime.

En paralelo, Amazon también continúa ampliando el catálogo de Luna, su plataforma de juegos en la nube, con nuevas incorporaciones para los países donde el servicio está disponible. De esta manera, la compañía busca fortalecer su ecosistema gamer con propuestas tanto para quienes descargan sus juegos como para quienes prefieren jugar vía streaming.

Con esta nueva tanda de títulos, Prime Gaming vuelve a posicionarse como una de las opciones más atractivas para los jugadores de PC que buscan ampliar su biblioteca sin gastar dinero adicional.