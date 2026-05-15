Amazon Prime Gaming regala videojuegos en mayo 2026: cuáles son

La estrategia forma parte de la apuesta de Amazon por fortalecer su ecosistema gamer.

Amazon confirmó una nueva tanda de videojuegos gratuitos para los usuarios de Prime Gaming durante mayo de 2026. En total, los suscriptores podrán reclamar 11 títulos para PC sin pagar extra, con propuestas que van desde shooters tácticos hasta aventuras de exploración y simuladores deportivos. Entre los lanzamientos más destacados aparece Mafia II: Definitive Edition, uno de los juegos más reconocidos de la selección.

Los juegos estarán disponibles de forma escalonada a lo largo del mes y podrán descargarse mediante distintas plataformas como GOG, Epic Games Store, Amazon Games y Legacy Games. Para acceder a ellos, los usuarios solo necesitan tener una suscripción activa a Amazon Prime y reclamar cada título desde la sección Prime Gaming antes de la fecha límite.

Qué juegos gratis ofrece Prime Gaming en mayo

La lista incluye títulos de distintos géneros, con opciones para quienes buscan acción, estrategia, misterio o experiencias más relajadas. Estos son los videojuegos confirmados para mayo de 2026:

Mafia II: Definitive Edition

Fruitbus

Survival: Fountain of Youth

60 Minutes to Extinction: Escape Room

Lethal Honor: Order of the Apocalypse

Hot Brass

Palindrome Syndrome: Escape Room

Space Grunts

Nordic Storm Solitaire

Pro Basketball Manager 2026

Moon Mystery

Solo se necesita tener una suscripción activa a Amazon Prime y reclamar cada título.

Cómo reclamar los juegos gratis de Amazon Prime Gaming

Para descargar los títulos, los usuarios deben ingresar con su cuenta de Amazon Prime en Prime Gaming y reclamar cada juego desde la plataforma correspondiente. Una vez activados, los videojuegos quedan asociados a la cuenta del servicio donde fueron canjeados, incluso después de que termine el período promocional.

Además de los juegos para PC, Prime Gaming continúa ofreciendo beneficios adicionales para distintos títulos online y acceso a contenido exclusivo dentro de algunos videojuegos populares. La estrategia forma parte de la apuesta de Amazon por fortalecer su ecosistema gamer y competir con otros servicios de suscripción vinculados al gaming.