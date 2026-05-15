Ni WhatsApp ni Gmail: las dos apps que recomiendan usar para cuidar la privacidad

En Europa apuestan por plataformas locales que respondan a las leyes de la UE.

El experto en tecnología y ciberseguridad Ben van der Burg volvió a poner el foco sobre la privacidad digital y lanzó una advertencia que generó debate en Europa: recomienda dejar de usar aplicaciones populares como WhatsApp y Gmail para proteger mejor los datos personales. Según explicó, muchas plataformas estadounidenses están sujetas a leyes de ese país que podrían permitir el acceso a información privada, incluso cuando los datos se almacenan fuera de Estados Unidos.

La principal preocupación del especialista pasa por la llamada CLOUD Act, una legislación estadounidense que habilita a las autoridades a solicitar datos alojados en servicios de empresas con sede en ese país. Por eso, Van der Burg sostiene que depender de gigantes tecnológicos de Silicon Valley representa una “vulnerabilidad estratégica” tanto para usuarios comunes como para empresas y gobiernos.

Las apps europeas que recomienda el experto

Entre las alternativas que propone aparecen servicios desarrollados en Europa y enfocados en la privacidad. Para el correo electrónico, mencionó a Proton Mail y Tutanota, dos plataformas conocidas por ofrecer cifrado de extremo a extremo y menor recopilación de datos.

En mensajería, una de las opciones destacadas es Threema, una aplicación suiza que prioriza el anonimato y evita recopilar información personal innecesaria. También aparece Nextcloud como alternativa a servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox.

El debate sobre privacidad digital no es nuevo, pero volvió a tomar fuerza en 2026 por el crecimiento de las tensiones tecnológicas entre Europa y Estados Unidos. En distintos países europeos ya existen iniciativas para reducir la dependencia de software extranjero y apostar por plataformas locales que respondan únicamente a las leyes de la Unión Europea.

¿WhatsApp y Gmail son inseguros?

Aunque las declaraciones del experto generaron repercusión, eso no significa que aplicaciones como WhatsApp o Gmail sean inseguras en términos absolutos. WhatsApp, por ejemplo, utiliza cifrado de extremo a extremo en los mensajes, una medida que protege las conversaciones frente a terceros.

Sin embargo, especialistas en privacidad remarcan que el problema no pasa solamente por el cifrado, sino también por los metadatos y la información adicional que las plataformas pueden recopilar sobre sus usuarios. Estudios recientes sobre aplicaciones móviles también advierten que muchas apps comparten datos con terceros o realizan seguimientos que exceden la experiencia básica del usuario.