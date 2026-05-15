Los dos campeones del mundo por los que puede ir Riquelme en Boca si se va el Changuito Zeballos

Los dos campeones del mundo por los que puede ir Riquelme en Boca

Boca Juniors quiere revertir la floja imagen dejada en los últimos partidos que disputó en el primer semetre -aún con las dos jornadas pendientes de la fase de grupos de la Copa Libertadores- y quiere refuerzos de jerarquía. Es por eso que, Juan Román Riquelme y compañía, pueden ir en búsqueda de dos campeones del mundo con la Selección Argentina en el mercado de pases venidero. A su vez, es muy posible que se concrete la salida de Exequiel "Changuito" Zeballos al mismo tiempo.

El equipo comandado por Claudio Úbeda no pudo concretar el objetivo de salir campeón en el ámbito local, pero sí puede meterse en octavos del torneo continental. Para ello tendrá que ganarle a Cruzeiro de Brasil y Universidad Católica de Chile en La Bombonera, con lo que se asegurarán avanzar a la siguiente ronda. En caso de lograrlo, el panorama será alentador para la segunda mitad del 2026 y todo indica que irían por aún más que Paulo Dybala.

Los dos campeones del mundo con la Selección Argentina que puede ir a buscar Boca en el mercado de pases

La "Joya" cambió de representante en las últimas horas y esto puede ser clave para que llegue al "Xeneize" en el mercado de pases venidero. A finales de junio culmina su contrato con la Roma de Italia por lo que, si no renueva, el club de La Ribera aparece como primera alternativa. Según trascendió en medios europeos, la "Loba" le hizo una importante oferta al cordobés que todavía no aceptó, pero que estaría lejos de lo que puede pagar Boca y esto sería determinante para su futuro más allá de su conocida amistad con Leandro Paredes.

Mientras tanto, el nombre de Thiago Almada volvió a aparecer en el radar para llegar a la institución una vez que culmine la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En DSports afirmaron que su representante actualmente está en España "arreglando su salida del Atlético de Madrid" y que el jugador "no ve con malos ojos volver al fútbol argentino". Por supuesto, todo dependerá de cómo avancen las negociaciones llegado el momento para que el exhombre de Vélez se calce la "Azul y Oro".

Thiago Almada se iría del Atlético de Madrid y ya suena en Boca

Por qué el Changuito Zeballos se puede ir de Boca a mitad de año

Los dirigentes y el representante del delantero del "Xeneize" no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato con el club y todo indica que dejará la institución a mitad de año. Si bien su contrato expira recién en diciembre, trascendió que como no hubo trato se iría en el mes de junio si llega una buena oferta, la cual sería aceptada por Juan Román Riquelme. En el horizonte aparecen el Napoli de Italia -que ya lo buscó- y el CSKA Moscú de Rusia que no pudo contratarlo en enero de este año. En cuanto a los números, tiene una cláusula de 15 millones de dólares pero podría salir por menos dinero.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores