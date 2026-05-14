La Rioja fue sede de un encuentro federal para fortalecer y modernizar las legislaturas de todo el país

La provincia de La Rioja fue sede del segundo encuentro del programa “Legislaturas Conectadas”, una red institucional interparlamentaria que articula a legislaturas provinciales, concejos deliberantes y parlamentos de Argentina y de otros países. El encuentro contó con la presencia del gobernador Ricardo Quintela y forma parte de la apuesta de la provincia de fomentar la capacitación y el diálogo democrático.

La red trabaja como un espacio de articulación federal, donde participan referentes de distintos poderes legislativos. Se organiza a través de encuentros, redes temáticas y comisiones de trabajo. En los mismos se promueve la digitalización y modernización legislativa y se busca generar espacios de debate sobre gestión, normativa y cercanía institucional.

En ese marco, el gobernador Ricardo Quintela recibió a la delegación que visitó la provincia, junto a la vicegobernadora Teresita Madera y autoridades legislativas locales. En comunicación con Medios Rioja, la secretaria parlamentaria de la provincia, Teresita Luna, destacó la relevancia institucional del encuentro y valoró el acompañamiento del Gobierno provincial a este espacio federal de intercambio.

Luna destacó que en el segundo encuentro se abordaron aspectos vinculados al funcionamiento técnico de las sesiones parlamentarias y a la incorporación de herramientas tecnológicas y comunicacionales en las distintas legislaturas provinciales.

La funcionaria, además, sostuvo que uno de los principales objetivos es “jerarquizar el trabajo legislativo” y fortalecer el rol de uno de los poderes fundamentales del Estado. “Los secretarios parlamentarios, además de ser cuadros técnicos, también tenemos un rol político”, afirmó.

Además, remarcó que existe una preocupación compartida respecto de la necesidad de acercar la tarea legislativa a la sociedad. “Coincidimos en que es muy importante interconectarnos, debatir entre nosotros y ver cómo interesamos a la sociedad sobre el rol fundamental que cumplen las funciones legislativas en todo el país, porque es el modo más efectivo de sostener y fortalecer el sistema democrático”, expresó.

La importancia de los encuentros

El secretario legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires, Mariano Ríos Ordoñez, destacó la importancia de este tipo de encuentros federales y valoró la posibilidad de conocer de primera mano la realidad de las provincias del interior.

“Siempre viajar al interior del país para los que somos de la provincia de Buenos Aires es superador. Conocemos la realidad de cada uno de nuestros conciudadanos en su lugar, en el origen”, indicó.

Ríos Ordoñez también valoró el encuentro mantenido con el mandatario riojano y resaltó la predisposición del gobernador Ricardo Quintela para recibir a la delegación. “Para nosotros, que trabajamos asistiendo a los dirigentes políticos que están en la primera línea, que el Gobernador nos dedique un tiempo, nos escuche y nos reciba, es muy importante”, manifestó.

Finalmente, el funcionario bonaerense destacó la coincidencia política e institucional entre el gobernador riojano y las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en torno a una mirada común sobre el fortalecimiento del federalismo y el sistema democrático.