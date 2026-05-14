Adiós minibags: estas son las carteras que son tendencia en este otoño-invierno 2026 (Foto: Pinterest)

Con el paso a la temporada otoño-invierno 2026 comienzan a cambiar los accesorios en tendencia. Este año, la moda pone el centro en los bolsos grandes y carteras con estructura rígida, con énfasis en estilos elegantes y más minimalistas.

Estas son las carteras que son tendencia en la temporada otoño-invierno 2026

La creadora de contenido de moda Consuelo Romero (@consuromerob en TikTok) adelantó qué tipos de carteras serán clave en esta temporada otoño-invierno 2026. Entre las diferentes tendencias remarcó que vuelve a pisar fuerte el estilo lady like, inspirado en los años 40 y 50, con bolsos rígidos, aberturas tipo clips y asas de cadenas.

En las colecciones de este año marcas como Chanel, Valentino y Shiveni lograron fusionar diseños clásicos con mucha modernidad. "En el 2026, los bolsos pasan no a elevar tu look, sino a definirlo", apuntó la creadora de contenido. Entre los modelos que serán furor esta temporada se encuentran:

Maxi tote bags

Las maxi tote bags son bolsos de gran tamaño que logran combinar practicidad y estilo. Se caracterizan por una estructura amplia, asas largas y diseño funcional, ideales para llevar desde la notebook hasta prendas extra o accesorios del día a día.

La maxi tote bag continúa en tendencia en cuero liso o gamuza este 2026

Aportan una estética relajada, pero son un ítem muy versátil, ya que se puede sumar a looks más formales de oficina. Existen en versiones minimalistas de cuero como en opciones de lona, gamuza o materiales acolchados. Son perfectas para looks de oficina, viajes cortos o outfits casuales de otoño-invierno.

Bucket bags

Las bucket bags, también conocidas como bolsos tipo “balde” o bolsa, se distinguen por su forma cilíndrica o redondeada y su cierre ajustable con cordón. Este modelo mezcla comodidad y sofisticación, logrando un equilibrio entre lo práctico y lo moderno. Suelen aparecer en cuero liso, gamuza o versiones rígidas con detalles metálicos.

Son tendencia por su aire effortless chic y funcionan muy bien tanto en looks relajados con jeans y suéteres como en combinaciones más elegantes con trenchs o vestidos tejidos.

Doctor bags

Las doctor bags están inspiradas en los antiguos maletines médicos y se reconocen por su estructura rígida, boca amplia y formato elegante. Generalmente cuentan con asas cortas y una silueta sofisticada que aporta un toque clásico y refinado a cualquier outfit.

Los doctor bags regresan en una versión más moderna y sofisticada (Foto: Pinterest)

Regresaron como una tendencia vintage con impronta ejecutiva, especialmente en tonos neutros como negro, borgoña, chocolate o camel. Son ideales para estilismos formales o smart casual, ya que elevan el look con una estética pulida y atemporal, fueron vistos en pasarelas de todo el mundo.

East West Baguette

Se trata de bolsos estilo baguette, alargados, rectangulares, elegantes y minimalistas. Se trata de una evolución del formato con asa al hombro, pero con un poco más de espacio en su interior que modelos anteriores, para ofrecer comodidad y sofisticación al mismo tiempo.

¿Qué colores y texturas de carteras predominan este otoño-invierno 2026?

Además, las texturas empiezan a ser clave. En los accesorios predominan la gamuza, el cuero blando y los flecos bohemios, que le van a aportar carácter y movimiento a los looks.

Uno de los colores en tendencia esta temporada es el bordó (Foto: Pinterest)

Mientras que esta temporada predominan los bolsos y carteras en colores bordó, azul oscuro, verde oliva, chocolate y diferentes gamas de marrón. También empiezan a ser clave el turquesa y el naranja que se vieron en pasarelas mundiales.