El regreso de los 80: los tres accesorios que vuelven a ser tendencia en el otoño-invierno 2026

El regreso de los 80 a la moda: los tres accesorios que vuelven a ser tendencia en el otoño-invierno 2026 (Créditos: Anna Palermo/Lauchmetrics Spotlight)

Durante el invierno 2026, la moda vuelve a colocar en la escena accesorios que eran tendencia en los años 80: lentes de sol, aros extravagantes y moños. Se trata de piezas con mucho color y estilo que se pueden adaptarse a diferentes looks, ya sean sofisticados como relajados, y aportar mayor estilo.

Los tres accesorios de los 80 que vuelven esta temporada otoño-invierno 2026

Diferentes diseñadores y marcas volvieron a introducir detalles de la moda de los 80 en sus colecciones. Desde colores vibrantes, el icónico detalle de las hombreras y los abrigos de pelo sintético, comienzan a ganar terreno las siluetas y los accesorios llamativos de la época, pero con un giro moderno y diferentes reinterpretaciones.

Entre los ítems que son tendencia, por lograr mezclar nostalgia con modernidad, se encuentran:

Aros ochentosos : con la idea de maximalismo, los aros de colores vibrantes y textura fantasía incorporan piedras, volviéndose de los más elegidos. Entre los modelos predomina la forma "pastilla".

: con la idea de maximalismo, incorporan piedras, volviéndose de los más elegidos. Entre los modelos predomina la forma "pastilla". Lentes de sol: predominan los modelos exagerados y grandes . La gran estrella son los aviadores y los formatos que cubren bien los costados del rostro.

Los lentes aviador son la gran tendencia del 2026 (Créditos: Tokyo James)

predominan los . La gran estrella son los aviadores y los formatos que cubren bien los costados del rostro. Moños: regresan incorporados a las prendas, carteras y hasta en ítems para el cabello. Son un infaltable para los exagerados y extravagantes, ya sea en la cintura, cuello o cabeza y siguen la premisa de que más a veces puede ser más.

Las hombreras también vuelven a pisar fuerte en 2026

Entre las siluetas extravagantes propias de la moda de los 80 que son retomadas este 2026, se presentan como imprescindibles las hombreras en diferentes prendas. Este fuerte guiño le suma estructura y carácter a los conjuntos. El gran objetivo es generar la intención de poder, presencia y sumar dramatismo a los looks. Así, las hombreras aparecen incorporadas en:

Blazers para aportar definición en los hombros.

Vestidos más estructurados para generar contraste en la silueta.

Abrigos minimalistas, pero con una forma marca.

Tops básicos con un poco más de presencia.