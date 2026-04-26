Chau a los tapados: el abrigo que será tendencia esta temporada de invierno 2026

Empieza el verdadero frío y, si bien por años los tapados comunes fueron los más elegidos, en esta temporada de otoño-invierno 2026 llega otro abrigo a imponer tendencia: las camperas shaggy blancas. Se trata de una prenda vintage que regresa a ser furor, no solo por su calidez, sino como un gran ítem para aportarle volumen y estilo a cualquier outfit.
Por qué las camperas shaggy blancas será tendencia esta temporada de invierno 2026Las camperas y abrigos estilo shaggy se destacan por su textura protagonista: suelen estar confeccionados en tejidos con efecto peluche, pelo largo o acabados suaves que aportan una estética muy llamativa. En este invierno 2026 vuelven a ser furor porque siguen la tendencia de la moda de optar por looks con más volumen y protagonismo.
En esta temporada otoño-invierno, el shaggy se posiciona como un "must have" por su aire relajado, cómodo y a la vez sofisticado. Se trata de una opción que contiene mucha textura y genera impacto visual.
Suele elegirse en tonos blancos o cremas que rompen con las paletas oscuras de la temporada fría y conservan sofisticación, aunque también esta temporada se suman en otra gama de colores y predominan los tonos marrones. Además, no por ser llamativo pierde versatilidad, sino que puede integrarse a outfits para diferentes ocasiones. Ideal para tener comodidad sin sacrificar el estilo y la personalidad.
¿Cómo combinar los abrigos shaggy?
Los abrigos shaggy pueden adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más urbanas o nocturnas, todo depende de cómo se combine. La clave está en equilibrar su volumen con prendas más estructuradas o básicas para lograr armonía:
1. Urbano relajado
Ideal para un día de paseo o una salida informal:
- Campera shaggy corta
- Jean recto o mom fit
- Remera básica lisa
- Zapatillas blancas o botitas urbanas
- Bandolera pequeña
2. Elegante de invierno
Perfecto para una salida nocturna o una reunión especial:
-
Abrigo shaggy largo
- Vestido tejido al cuerpo
- Botas altas o bucaneras
- Cartera estructurada
- Accesorios dorados sutiles
Los abrigos estilo shaggy se pueden combinar en diferentes looks (Créditos: Pinterest)
3. Look monocromático moderno
Una opción sofisticada y muy en tendencia:
- Campera shaggy en tono neutro
- Pantalón sastrero del mismo color
- Polera ajustada
- Botines de cuero
- Gafas oscuras
4. Estilo comfy chic
Para priorizar comodidad sin perder estilo:
- Abrigo shaggy oversized
- Calza engomada o leggings
- Sweater amplio
- Zapatillas chunky
- Tote bag grande
5. Toque boho contemporáneo
Ideal para un look más creativo y original:
- Campera shaggy en tonos tierra
- Falda midi estampada o de gamuza
- Blusa liviana
- Botas texanas
- Sombrero o accesorios artesanales