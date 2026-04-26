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Chau a los tapados: el abrigo que será tendencia esta temporada de invierno 2026

Se trata de una prenda que suma sofisticación y estilo a cualquier look, sin perder comodidad. Cómo combinarla.

26 de abril, 2026 | 18.22

Empieza el verdadero frío y, si bien por años los tapados comunes fueron los más elegidos, en esta temporada de otoño-invierno 2026 llega otro abrigo a imponer tendencia: las camperas shaggy blancas. Se trata de una prenda vintage que regresa a ser furor, no solo por su calidez, sino como un gran ítem para aportarle volumen y estilo a cualquier outfit.

Por qué las camperas shaggy blancas será tendencia esta temporada de invierno 2026

Las camperas y abrigos estilo shaggy se destacan por su textura protagonista: suelen estar confeccionados en tejidos con efecto peluche, pelo largo o acabados suaves que aportan una estética muy llamativa. En este invierno 2026 vuelven a ser furor porque siguen la tendencia de la moda de optar por looks con más volumen y protagonismo. 

En esta temporada otoño-invierno, el shaggy se posiciona como un "must have" por su aire relajado, cómodo y a la vez sofisticado. Se trata de una opción que contiene mucha textura y genera impacto visual. 

En esta temporada además del clásico shaggy blanco, hay tapados en otros colores (Créditos: Pinterest)

Suele elegirse en tonos blancos o cremas que rompen con las paletas oscuras de la temporada fría y conservan sofisticación, aunque también esta temporada se suman en otra gama de colores y predominan los tonos marrones.  Además, no por ser llamativo pierde versatilidad, sino que puede integrarse a outfits para diferentes ocasiones. Ideal para tener comodidad sin sacrificar el estilo y la personalidad. 

¿Cómo combinar los abrigos shaggy?

Los abrigos shaggy pueden adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más urbanas o nocturnas, todo depende de cómo se combine. La clave está en equilibrar su volumen con prendas más estructuradas o básicas para lograr armonía:

1. Urbano relajado

Ideal para un día de paseo o una salida informal:

  • Campera shaggy corta
  • Jean recto o mom fit
  • Remera básica lisa
  • Zapatillas blancas o botitas urbanas
  • Bandolera pequeña

2. Elegante de invierno

Perfecto para una salida nocturna o una reunión especial:

  • Abrigo shaggy largo

  • Vestido tejido al cuerpo
  • Botas altas o bucaneras
  • Cartera estructurada
  • Accesorios dorados sutiles

Los abrigos estilo shaggy se pueden combinar en diferentes looks (Créditos: Pinterest)

3. Look monocromático moderno

Una opción sofisticada y muy en tendencia:

  • Campera shaggy en tono neutro
  • Pantalón sastrero del mismo color
  • Polera ajustada
  • Botines de cuero
  • Gafas oscuras

4. Estilo comfy chic

Para priorizar comodidad sin perder estilo:

  • Abrigo shaggy oversized
  • Calza engomada o leggings
  • Sweater amplio
  • Zapatillas chunky
  • Tote bag grande

5. Toque boho contemporáneo

Ideal para un look más creativo y original:

  • Campera shaggy en tonos tierra
  • Falda midi estampada o de gamuza
  • Blusa liviana
  • Botas texanas
  • Sombrero o accesorios artesanales
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