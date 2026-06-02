Maxi López rompió el silencio sobre el beso con Wanda Nara: "Es..."

Maxi López habló del polémico beso con Wanda Nara.

Maxi López ganó una fama inusitada desde su participación en MasterChef Celebrity 2025-26. No porque no fuera una figura pública, algo que ya era por su trayectoria futbolística con pasos por River o Barcelona y su escandalosa separación de Wanda Nara (con Mauro Icardi como tercero en discordia), sino porque su carisma frente a las cámaras y su gran relación con su expareja (encargada de la conducción del ciclo) hizo que llegue a un público más joven.

Esto le valió ser tomado en cuenta para diferentes proyectos: desde Andá pa Allá, programa que comparte con el Turco Hunsaín; Agusneta; Grego Rosello y Sara Sklate, hasta Triángulo Amoroso, la primera serie vertical que produjo Telefé y que lo tiene tanto a él como a la blonda como dos de sus protagonistas.

Wanda Nara y Maxi López en Triangulo Amoroso.

Durante los últimos episodios se empezó a especular con un posible momento fogozo entre ambos, algo que finalmente ocurrió: Wanda Nara y Maxi López, tras más de diez años separados, compartieron un beso más que apasionado. Sin embargo, una duda sobrevoló por encima de todas las demás: ¿Era acaso real esa situación o un mero producto de la Inteligencia Artificial?

Maxi López habló sobre el beso con Wanda Nara

En Lape Social Club (América TV), Daniel Fava reveló que mantuvo una conversación con Maxi López debido al escándalo que se generó en torno a la escena, sobre todo pensando en que él está en pareja con Daniela Christiansson. En ese sentido, el periodista contó cuál es la verdad detrás de todo esto.

"Lamento comunicar que el beso es Inteligencia Artificial", confirmó, despertando la calma en algunos mientras que otros se amargaron. "Es un beso en la ficción", había expresado Telefe cuando Clarín se lo consultó. Ahora esa respuesta toma sentido tras la declaración del exfutbolista.