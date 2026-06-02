Mucho más que tecnología: los impactantes cambios que la FIFA prepara para los partidos del Mundial

La FIFA prepara una serie de innovaciones para esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 no solo será el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones. También marcará un antes y un después en la incorporación de tecnología dentro y fuera de la cancha. La FIFA prepara una serie de innovaciones que apuntan a mejorar las decisiones arbitrales, optimizar el análisis de los partidos y ofrecer una experiencia más completa para los fanáticos.

Entre las principales novedades aparece TRIONDA, la pelota oficial del torneo. El balón contará con un chip de movimiento capaz de enviar información en tiempo real al sistema de videoarbitraje. Gracias a estos sensores, los árbitros podrán contar con datos más precisos sobre contactos, trayectorias y posiciones, especialmente en jugadas ajustadas de fuera de juego.

Avatares 3D para un VAR más preciso

Otra de las tecnologías que debutarán en la Copa del Mundo será el uso de avatares tridimensionales de los futbolistas. Estos modelos digitales se generarán a partir de escaneos corporales realizados antes del torneo y permitirán representar con mayor exactitud la posición de cada jugador durante las revisiones arbitrales.

La intención es que las decisiones del VAR sean más rápidas, precisas y fáciles de comprender para el público. Los avatares mostrarán con detalle la ubicación de piernas, brazos, cabeza y otras partes del cuerpo involucradas en jugadas polémicas, reemplazando las representaciones genéricas utilizadas hasta ahora.

Estos modelos digitales se generarán a partir de escaneos corporales de los futbolistas.

La inteligencia artificial también jugará su partido

La inteligencia artificial tendrá un papel clave durante el Mundial 2026. La FIFA utilizará sistemas avanzados para procesar grandes volúmenes de datos y generar análisis destinados a árbitros, entrenadores y transmisiones televisivas.

Además, el fuera de juego semiautomatizado evolucionará gracias a la combinación de la pelota inteligente, el seguimiento corporal de los jugadores y los modelos 3D. Esta integración permitirá reconstruir las jugadas con un nivel de detalle superior al visto en torneos anteriores.

Las transmisiones también incorporarán novedades. Una de ellas será una versión mejorada de Referee View, la cámara que muestra la acción desde la perspectiva del árbitro. Esta herramienta utilizará estabilización asistida por inteligencia artificial para ofrecer imágenes más claras y fluidas durante los partidos.

Con estas innovaciones, el Mundial 2026 apunta a convertirse en la Copa del Mundo más tecnológica de la historia. Sensores, inteligencia artificial, modelos tridimensionales y nuevas herramientas audiovisuales serán protagonistas de un torneo que buscará reducir errores, acelerar decisiones y acercar aún más el juego a los espectadores.