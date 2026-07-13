Paso a paso, ¿cómo consultar si tenés infracciones de tránsito gratis y con DNI?

Las personas que necesiten renovar o ampliar su Licencia Nacional de Conducir, o simplemente quieran verificar si registran multas, pueden hacer la consulta de forma gratuita desde la plataforma oficial.

El trámite se realiza a través del sistema del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que reúne la información de las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI). De esta manera, es posible conocer si existen penalidades con sentencia firme pendientes de pago vinculadas al DNI del conductor.

¿Cómo consultar si tenés infracciones de tránsito con DNI?

Para hacer la consulta, solo es necesario:

Ingresar al sitio oficial de consulta de infracciones del Gobierno nacional.

Escribir el número de DNI.

Completar la verificación solicitada por el sistema, si corresponde.

Consultar el resultado de manera inmediata.

El trámite es completamente gratuito y puede realizarse las 24 horas desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

¿Qué pasa si aparecen infracciones pendientes?

Si la consulta arroja infracciones con sentencia firme pendientes de pago, estas deberán regularizarse para realizar determinados trámites relacionados con la Licencia Nacional de Conducir en las jurisdicciones adheridas al sistema. La información que figura en el CENAT corresponde a las multas informadas por los organismos competentes de cada provincia o municipio.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aclara que la carga de las actas, su juzgamiento y la resolución de eventuales reclamos dependen de la autoridad que labró la infracción. Por ese motivo, cualquier consulta sobre el contenido de una multa, un descargo o un error en los datos debe realizarse ante el juzgado o el organismo de tránsito correspondiente.

Además, desde el sitio oficial del organismo nacional se indica que el SINAI funciona como una herramienta informática para administrar de manera centralizada las infracciones de tránsito, aunque cada jurisdicción mantiene la competencia para registrar, juzgar y resolver las actas labradas en su territorio.

Antes de iniciar un trámite de renovación o ampliación de la licencia de conducir, se recomienda verificar con anticipación el estado de las infracciones para evitar demoras derivadas de multas pendientes de pago informadas en el sistema nacional.