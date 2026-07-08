Entró en vigencia el nuevo sistema para tramitar las licencias profesionales de conducir en La Matanza. El Municipio adaptó el procedimiento a la normativa nacional y, desde ahora, los requisitos variarán según si el conductor realiza transporte únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires o entre distintas jurisdicciones del país.

La modificación alcanza a quienes transportan cargas o pasajeros y establece nuevas instancias de capacitación y evaluaciones para algunos conductores, mientras que otros continuarán realizando el trámite de la misma manera que hasta ahora.

¿Cómo será el nuevo trámite para sacar la licencia de conducir profesional en La Matanza?

El Municipio informó que los choferes que desarrollan su actividad exclusivamente dentro de la provincia de Buenos Aires seguirán gestionando la licencia en los Centros de Emisión de Licencias municipales. Allí deberán completar los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos habituales.

En cambio, quienes realicen transporte interjurisdiccional, es decir, entre distintas provincias, deberán cumplir primero con un curso obligatorio y un examen psicofísico en centros externos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Una vez aprobadas esas instancias, podrán completar el trámite en la sede municipal.

La actualización busca ordenar el sistema de emisión de licencias profesionales y garantizar que cada conductor cumpla con los requisitos correspondientes según el alcance geográfico de su actividad.

¿Qué categorías están alcanzadas por el nuevo trámite para sacar la licencia de conducir profesional en La Matanza?

Las categorías C1, D1, D2, D3, D4 y E2 podrán tramitarse bajo la modalidad jurisdiccional o interjurisdiccional, dependiendo de la actividad que desempeñe el chofer.

Por su parte, las categorías C2, C3 y E1 pasarán a ser exclusivamente interjurisdiccionales, por lo que sus titulares deberán cumplir obligatoriamente con los nuevos requisitos establecidos por la ANSV.

Los conductores que necesiten una licencia interjurisdiccional deberán solicitar turno previo para asistir a los prestadores autorizados.

Para la capacitación y el examen teórico-práctico, los centros habilitados son ISITRANS, ubicado en Carlos Casares 1471, Rafael Castillo, y la Cámara del Transporte (CATAMP), en el Mercado Central, sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, Planta Baja, Local 14.

En tanto, las evaluaciones psicofísicas se realizan en la Policlínica Privada PROFINT, ubicada en General Ocampo 2932, San Justo, que atiende de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 9 a 13.