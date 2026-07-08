Qué actividades prohíbe WhatsApp y cómo evitar que te cierren la aplicación

Ocultar que una recomendación fue pagada puede ser considerado publicidad engañosa.

WhatsApp comenzó a implementar una nueva herramienta para los administradores de canales que podría evitarles problemas legales y hasta multas económicas. La función permite identificar de forma clara cuándo una publicación forma parte de una colaboración comercial, una medida que responde al endurecimiento de las normas de transparencia en distintos países.

La novedad llega en un contexto en el que reguladores de Estados Unidos, Europa y otras regiones exigen que el contenido patrocinado sea informado de manera explícita. Según estas normas, ocultar que una recomendación fue pagada puede ser considerado publicidad engañosa, lo que abre la puerta a investigaciones, sanciones e incluso multas para los responsables.

Cómo funciona la etiqueta de alianza pagada en WhatsApp

Hasta ahora, quienes administraban un canal debían aclarar manualmente cuando una publicación era patrocinada. Con la nueva actualización para Android e iPhone, WhatsApp incorporó una opción específica para marcar este tipo de contenidos.

La función se activa manteniendo presionada la publicación del canal y seleccionando la opción "Agregar alianza pagada" dentro del menú contextual. Una vez aplicada, la etiqueta queda visible para todos los seguidores, sin importar si utilizan la aplicación en Android, iOS o desde la versión web y de escritorio.

Además, la identificación no puede eliminarse posteriormente, una decisión que busca garantizar que la información comercial permanezca visible de forma permanente.

No informar una alianza comercial puede derivar en consecuencias legales.

Qué pasa si no se informa una colaboración comercial

La nueva herramienta responde al crecimiento de los canales dentro de WhatsApp y al aumento de las colaboraciones entre marcas y creadores de contenido. En ese escenario, la plataforma busca diferenciar con claridad una recomendación genuina de un contenido promocionado.

No informar una alianza comercial puede derivar en consecuencias legales en aquellos países donde existen regulaciones sobre publicidad digital. Las autoridades pueden considerar que se trata de publicidad engañosa, iniciar investigaciones y aplicar sanciones económicas.

A esto se suma un posible impacto sobre la reputación del administrador del canal. Si los seguidores descubren que una recomendación respondía a un acuerdo comercial que no fue informado, la confianza puede verse afectada y provocar una pérdida de audiencia.

La función comenzó a desplegarse de manera gradual, por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios. Sin embargo, WhatsApp confirmó que llegará a más cuentas durante las próximas semanas, reforzando su estrategia para promover una mayor transparencia en los contenidos publicados dentro de los canales.