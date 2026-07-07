Cómo hacerle un mantenimiento a tu WhatsApp para recuperar memoria y mejorar el rendimiento

Realizar estas tareas de mantenimiento de forma periódica mejora el rendimiento de WhatsApp.

Con el paso del tiempo, WhatsApp acumula miles de fotos, videos, audios y documentos que ocupan espacio en el celular y pueden afectar tanto el rendimiento de la aplicación como el del dispositivo. Por eso, realizar un mantenimiento periódico se convirtió en una práctica recomendada para evitar que la app funcione de manera lenta.

Una de las medidas más importantes consiste en controlar la descarga automática de archivos multimedia. Si todas las imágenes y videos que llegan a los chats se guardan automáticamente, la memoria del teléfono puede llenarse rápidamente, lo que repercute en la velocidad de funcionamiento de WhatsApp y del sistema en general. Además, revisar el almacenamiento de la aplicación permite identificar archivos pesados o repetidos que ya no son necesarios.

Cómo liberar espacio en WhatsApp

El primer paso es ingresar a Ajustes dentro de WhatsApp y dirigirse a Almacenamiento y datos. Allí se encuentra la opción Administrar almacenamiento, una herramienta que muestra cuánto espacio ocupa la aplicación y cuáles son los archivos que consumen más memoria.

Desde ese apartado es posible eliminar fotos, videos, documentos y audios innecesarios de forma rápida. La función también permite identificar contenido de gran tamaño para decidir qué conservar y qué borrar.

Otra alternativa consiste en gestionar el almacenamiento desde cada conversación. Solo hay que abrir el chat, tocar el nombre del contacto o grupo y acceder a la sección donde se visualizan todos los archivos compartidos. De esta manera, resulta más sencillo eliminar contenido específico sin afectar el resto de las conversaciones.

Un ajuste que ayuda a mantener el celular más rápido

Además de eliminar archivos, la recomendación es controlar la descarga automática de contenido multimedia. Esta configuración evita que todas las fotos y videos enviados en chats individuales o grupales se almacenen automáticamente en el dispositivo, reduciendo el consumo de memoria.

Revisar el almacenamiento de la aplicación permite identificar archivos pesados.

Realizar estas tareas de mantenimiento de forma periódica no solo ayuda a liberar espacio, sino que también mejora el rendimiento de WhatsApp y disminuye las posibilidades de que el celular se vuelva más lento por falta de almacenamiento.

Mantener organizada la aplicación, revisar los archivos guardados y eliminar aquellos que ya no tienen utilidad son acciones simples que contribuyen a que WhatsApp funcione de manera más ágil y eficiente durante el uso diario.