Cómo fue el relato de Mariano Closs en el tercer gol de la Selección Argentina frente a Egipto.

Mariano Closs realizó una gran predicción en el emocionante relato del tercer gol de la Selección Argentina frente a Egipto en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026. En el comienzo de la jugada que terminó con el tanto de Enzo Fernández en el minuto 92 del partido, el relator de ESPN llegó a decir que "hay olor a gol"; instantes después, Lautaro Martínez soltó un preciso centro para la entrada del mediocampista del Chelsea que decretó el 3 a 2 definitivo.

"Si pica y cambia es gol", había soltado Closs luego de la recuperación de Nicolás González dentro del área y la gran habilitación de Julián Álvarez para el 'Toro', que quedó con mucha libertad para realizar el envío ante el mal retroceso de la defensa egipcia. Minutos después del cierre del encuentro y una vez que pasaron la emoción y la algarabía luego del triunfo, los usuarios viralizaron en redes sociales los comentarios del periodista por su acierto en un momento definitorio del partido.

El conmovedor relato del gol de Enzo Fernández de Gustavo Kuffner de la Selección Argentina

La Selección Argentina avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras dejar en el camino 3 a 2 a Egipto, en un partido infartante. Entre varias situaciones que quedarán guardadas de la noche histórica de Atlanta, una de ellas fue el relato que realizó Gustavo Kuffner del gol de Enzo Fernández, el del tanto definitivo para la “Albiceleste”.

El encuentro a los africanos tuvo un final épico y las gargantas de más de 47 millones estallaron tras el tanto del jugador del Chelsea a los 93 minutos, luego de ir perdiendo 2 a 0, y una que sobresalió fue la Kuffner, reconocido relator del canal DSports, que dejó en evidencia todo su conocimiento futbolístico y emoción a flor de piel en el tercer gol argentino.

Pablo Giralt quebró en llanto al aire de Telefe tras el triunfo de Argentina contra Egipto

Luego de que la Selección Argentina venía perdiendo 2 a 0 contra Egipto en los octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el marcador con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández y logró clasificar a los cuartos de final. En ese sentido, Pablo Giralt estalló en llanto luego de un partido que fue bastante complicado.

En ese sentido, el relator y periodista deportivo Pablo Giralt expresó con emoción y entre llanto: “No se abandona hasta que no suena la campana. Se lucha hasta el final, y Argentina luchó. Lo dije en la transmisión, vamos a seguir luchando, y lo logramos. Estamos en octavos de final".

Mundial 2026: cuándo se sabe contra quién jugará Argentina los cuartos de final

Luego de la victoria de la Selección Argentina contra Egipto por 3 a 2 en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026, todo el país quiere saber a quién enfrentará el equipo de Lionel Messi en la próxima instancia. Lo bueno para calmar la manija es que no habrá que esperar tanto y este mismo martes saldrá a la luz nuestro próximo rival en cuartos de final.

En la llave de Argentina aparece el ganador del partido entre Suiza o Colombia, que se enfrentarán a partir de las 17 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. El cuadro cafetero busca volver a los cuartos de final de un campeonato del mundo después de 12 años, cuando cayó contra el anfitrión, Brasil.