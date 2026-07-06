LUNES | Qué idioma se habla en Egipto y cantidad de habitantes que tiene

Egipto.

El enfrentamiento entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo concentra la atención por lo deportivo. Como suele ocurrir durante las Copas del Mundo, los cruces entre países también despiertan el interés por conocer aspectos culturales, históricos y geográficos de cada rival.

En ese contexto, dos de las preguntas más buscadas son qué idioma se habla en Egipto y cuántos habitantes tiene el país de los Faraones. Si bien es reconocido mundialmente por las pirámides de Guiza, el río Nilo y su legado milenario, también es uno de los Estados más importantes del mundo árabe por su peso demográfico, político y cultural.

¿Qué idioma se habla en Egipto?

El idioma oficial de Egipto es el árabe estándar moderno, también conocido como árabe clásico o árabe literal. Es la lengua utilizada en los documentos oficiales, la administración pública, los medios de comunicación, las instituciones educativas, los discursos políticos y la literatura formal.

Sin embargo, quienes visitan el país descubren rápidamente que en la vida cotidiana la realidad es diferente. En las calles, los mercados, los hogares y las conversaciones informales predomina el árabe egipcio, un dialecto local que evolucionó con características propias y que hoy es el más difundido e influyente del mundo árabe.

La enorme producción audiovisual egipcia durante décadas convirtió a este dialecto en uno de los más reconocibles de la región. Gracias al cine, la televisión y la música, el árabe egipcio es comprendido por millones de personas incluso fuera de las fronteras del país.

¿Cómo llegó el árabe a Egipto?

Antes de la expansión árabe, Egipto era un territorio con una gran diversidad lingüística. El pueblo utilizaba el idioma demótico, mientras que el copto, derivado del antiguo egipcio, fue durante siglos una de las principales lenguas del país y todavía permanece vigente en la liturgia de la Iglesia Copta. Además, durante los períodos ptolemaico y romano, el griego fue la lengua oficial de la administración.

El cambio comenzó alrededor del año 641 d.C., con la conquista musulmana de Egipto. A partir de entonces, el árabe fue desplazando progresivamente al griego como idioma administrativo y terminó fusionándose con las lenguas locales hasta dar origen al árabe egipcio que se habla en la actualidad.

Además del árabe, en Egipto sobreviven otras lenguas minoritarias que reflejan la diversidad cultural del país. Entre ellas se encuentran el nubio, hablado principalmente en la región de Asuán; distintas variantes de los dialectos beduinos, presentes en zonas desérticas; y la lengua bereber, conservada especialmente en el oasis de Siwa.

¿Cuántos habitantes tiene Egipto?

Egipto es el país árabe más poblado y uno de los más importantes de África desde el punto de vista demográfico.

Según las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas, cuenta con alrededor de 118,4 millones de habitantes, mientras que el último dato oficial del gobierno egipcio, correspondiente al 1° de enero de 2025, ubica la población en 107 millones de personas.

Su territorio abarca 1.001.450 kilómetros cuadrados y limita con Libia, Sudán, Israel y Palestina, además de tener costas sobre el mar Mediterráneo y el mar Rojo.

La capital, El Cairo, forma junto con Guiza una gigantesca área metropolitana que reúne cerca de 26 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más pobladas de África y del mundo árabe. Otras urbes de relevancia son Alejandría, con más de 5,9 millones de habitantes, además de Port Said, Asiut y Suez.

Con una historia de más de cinco mil años, una ubicación estratégica entre África y Asia y un enorme peso cultural dentro del mundo árabe, Egipto llega al Mundial 2026 no solo como rival de la Selección Argentina, sino también como uno de los países más influyentes del continente africano.