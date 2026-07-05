De la Fuente busca pistas de la derrota en la Nations League antes del partido contra Portugal

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de España

Luis de la Fuente ha vuelto a analizar la grabación de la derrota de España ante ‌Portugal en la Liga ‌de Naciones de la UEFA la semana pasada, con el objetivo de encontrar pistas que le ayuden a vencer a sus vecinos ibéricos en su enfrentamiento de octavos de final del Mundial, que se disputará el lunes en el Estadio de Dallas.

Los portugueses se hicieron con el ​título de 2025 ⁠en la tanda de penaltis tras empatar a 2-2 ‌en Múnich, y ambos equipos se enfrentan ⁠de nuevo en la fase eliminatoria ⁠del Mundial, con España buscando vengar aquella derrota.

"Lo hemos visto por tener más conocimiento sobre el rival", declaró a periodistas ⁠el domingo. "Hay que estar pendientes de las fortalezas ​del rival y creo que será un ‌partido muy diferente".

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"Mañana nos enfrentamos ‌dos equipos de características muy similares", añadió. "Los futbolistas se ⁠sienten capaces de hacer las cosas mejor. Siempre queremos ser mejores. Para ganar a Portugal necesitaremos ser mejores que en el partido contra Austria".

RONALDO AÚN PUEDE SER ​DECISIVO

Cristiano Ronaldo, ‌de quien el seleccionador español se dijo "admirador", fue uno de los goleadores de Portugal en el último enfrentamiento entre ambos equipos, y De la Fuente reconoció que el jugador de 41 años sigue ⁠siendo una amenaza para las esperanzas de su equipo de pasar a cuartos de final.

"Es un futbolista que tiene que tenerte pendiente en cualquier circunstancia. Siempre hay que estar pendiente de Cristiano", afirmó el entrenador. "Es el mejor en las zonas donde se deciden los partidos. Prefiero que no juegue, pero creo ‌que va a jugar".

La trayectoria de España en el torneo hasta ahora —que la ha llevado a quedar primera de su grupo antes de derrotar a Austria en los dieciseisavos de final— ha hecho que se compare al equipo de De ‌la Fuente con el que ganó el título en Sudáfrica en 2010.

"Que te comparen con generaciones tan brillantes es un honor", ‌dijo. "Nadie les ⁠ha regalado nada. Sólo les falta ser campeones del mundo y estamos en el camino".

"Es ​muy difícil que se consiga, pero el reconocimiento que tienen será fantástico. Pero... ¿Y si sí?", declaró.

Con información de Reuters