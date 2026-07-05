Totalmente gratis para jubilados: cómo disfrutar de una noche de tango y música en vivo en CABA

Totalmente gratis para jubilados: cómo disfrutar de una noche de tango y música en vivo en la Ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de una noche de milonga totalmente gratis. Se trata de un evento junto a los campeones mundiales de tango, donde se puede bailar y disfrutar de música en vivo.

Cómo ser parte de la "Milonga de campeones" gratis en CABA

La "Milonga de campeones" se realizará este lunes 6 de julio a las 18 a 21 hs en La Casa de la Cultura porteña, un espacio para bailar al ritmo del 2x4 sin importar el nivel que tengas. Ya sea que quieras disfrutar de la música en vivo, dar tus primeros pasos o mostrar tu habilidad de bailarín experto, se trata de un lugar perfecto para aprender, practicar y conocer a otros amantes del tango.

En la propuesta de este lunes estarán Alejandro Ferreyra y Fernanda Grosso, campeones de Tango de Pista y Escenario de la Preliminar Tango BA Vicente López 2011 y 2014. Los interesados pueden reservar su lugar, y el de una persona más, a través del formulario online. La inscripción es para milonguear, pero no se puede guardar una mesa.

Cómo funciona el Pase Cultural para jubilados y pensionados: dónde tramitarlo

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca garantizar el acceso a diferentes actividades culturales para personas mayores de 60 años que residan en la ciudad porteña. El beneficio consiste en una tarjeta física o virtual, llamada "Tarjeta Pase", que ofrece un saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses.

Una vez que el jubilado se queda sin crédito, puede aprovechar diferentes promociones, como descuentos en entradas de cines, teatros, museos. Al estar inscriptas, las personas también pueden disfrutar de diferentes actividades gratuitas.

Para participar del programa y disfrutar de sus beneficios, los porteños pueden tramitar su pase de la siguiente forma: