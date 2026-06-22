Sólo para jubilados: cómo participar de diferentes talleres culturales en julio 2026

Solo para jubilados: como participar de diferentes talleres culturales en julio 2026 (Foto: Centro Cultural Recoleta)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden hacer diferentes talleres culturales completamente gratis en el Centro Cultural Recoleta durante todo julio. Solo necesitan tener el Pase Cultural y anotarse con tiempo.

Pase Cultural: qué talleres gratis se pueden hacer en el Centro Cultural Recoleta

Durante julio 2026, los jubilados y pensionados con el Pase Cultural pueden postularse para obtener la Beca Pase y realizar talleres durante todo el mes. Entre las actividades disponibles se encuentran:

Escribir la anatomía de un grito : se realiza todos martes 18.30 hs

: se realiza todos martes 18.30 hs Guión y procesos creativos para podcast: todos los iércoles 18.30 hs

todos los iércoles 18.30 hs " De Los Simpson a Evangelion: estética, deformidad y cultura pop" : todos los jueves 18.30 hs.

: todos los jueves 18.30 hs. La voz en el espacio: viernes desde 18.30 hs

Los talleres son para diferentes edades, pero los jubilados porteños pueden solicitar hacerlos gratis (Foto: Centro Cultural Recoleta)

¿Cómo inscribirse en los talleres gratis?

Para poder participar gratis, hay que contar con el Pase Cultural y anotarse de manera online mediante el formulario en el que te piden datos personales y podés elegir la actividad que quieras realizar. Las personas seleccionadas para la beca serán contactadas por la organización del Gobierno porteño a través del mail proporcionado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo miércoles 24 de junio.

Cómo funciona el Pase Cultural para jubilados: en dónde tramitarlo

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca garantizar el acceso de personas mayores de 60 años que residan en la Ciudad a diferentes actividades culturales.

El beneficio consiste en una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase", que cuenta con saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses. Una vez que el beneficiario se queda sin crédito, puede aprovechar diferentes promociones, como descuentos en entradas de cines, teatros, museos. También, solo con estar inscripto y ser beneficiario, se puede participar de actividades gratuitas.

La inscripción al programa porteño es muy simple y se puede hacer de manera virtual o presencial: