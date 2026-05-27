Pase cultural para jubilados: el espacio de la ciudad de Buenos Aires para tomar clases de folklore con descuento

Pase Cultural para jubilados: cómo tomar clases de folklore con descuento en la ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados pueden tomar clases de folklore con descuento en el Centro Cultural Recoleta gracias al Pase Cultural. Se trata de un programa del Gobierno de la Ciudad que ofrece una tarjeta con saldo para que personas de 60 años o más puedan hacer diferentes actividades culturales, desde ir al cine, al teatro y hasta comprar en librerías.

En concreto, el beneficio le otorga una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase" que se puede usar en comercios y espacios adheridos. El crédito dura seis meses y una vez que se gasta, también se pueden aprovechar sus descuentos y promociones.

Jubilados: cómo tomar clases de folklore más baratas en el Centro Cultural Recoleta

Los jubilados pueden tener descuentos en diferentes centros culturales de la Ciudad con el Pase Cultural, en mayo de 2026 el beneficio estaba disponible en:

Luzuriaga Club : 10% de descuento en talleres

: 10% de descuento en talleres Centro Cultural San Martín : 20% de descuento en cursos con el BIN 604209.

: 20% de descuento en cursos con el BIN 604209. Centro Cultural Recoleta: 20% de descuentos en talleres con la Tarjeta Pase.

En el caso específico del Centro Cultural Recoleta, se puede aprovechar para tomar talleres con descuento, como el de expresión folklórica, que estará disponible a partir del viernes 5 de junio y durante todo el mes. Los cuatro encuentros, con la docente y bailarina Lola Funes, tienen un valor de $24.000, pero con el Pase Cultural los jubilados pueden tener un 20% de descuento.

Se trata de un taller de movimiento, para todas las edades, donde se aprenden pasos básicos de diferentes danzas folklóricas argentinas, en especial la zamba, la chacarera, la cueca norteña, el gato y el escondido. Además, se practica el uso del pañuelo y la expresividad.

Además, el Centro Cultural Recoleta ofrece otros talleres con descuento durante junio como dibujo expansivo, con Cotelito Fernández; uno de narradoras argentinas para acercarse a la obra narrativa de Silvina Ocampo, Sara Gallardo, Elvira Orpheé y Hebe Uhart con Juan F. García. Y también cuenta con el taller de "Patricio Rey: ¿Por qué Los Redondos fueron los Redondos?", con Agustín J. Valle.

Cómo tramitar el Pase Cultural: el paso a paso para tenerlo si sos jubilado

Además de los descuentos en centros culturales y sus talleres, el Pase Cultural ofrece promociones para ir al cine, al teatro y entradas gratis a más de 25 museos de la ciudad de Buenos Aires. Tramitar el beneficio es bastante simple:

Inscripción online: se puede tramitar mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos.

se puede tramitar de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos. Inscripción presencial: solo hay que acercarse a Av. de Mayo 575 de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que anunciarse en recepción y te indicarán los pasos a seguir.

Para poder tramitar el pase, los jubilados y pensionados deben cumplir con los siguientes requisitos: