El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en tres provincias

El Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y departamentos de Mendoza. La decisión, publicada en el Boletín Oficial este miércoles, respondió a razones climáticas que azotaron a esas provincias.

Las medidas fueron adoptadas en el marco de la ley 26.509 de emergencia agropecuaria y contemplan beneficios impositivos y asistencia financiera para productores perjudicados por sequías, heladas y granizo.

A través de la resolución 746/2026, con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, se declaró "el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por el término de un año a partir del 7 de enero de 2026, para las explotaciones ganaderas afectadas por sequía, en todo el territorio de la provincia del Chubut".

Por su parte, en la provincia de Santa Cruz, a través de la resolución 792/2026, se declaró período de la declaración de "estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda" está establecido "por el término de un (1) año a partir del 3 de febrero de 2026, a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía y fuertes vientos, en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz".

La declaración de estado de emergencia y/o desastre agropecuario para departamentos de Mendoza, se anunció a través de la resolución 765/2026, que regirá "desde el 1° de diciembre de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2027 a las explotaciones agropecuarias afectadas por helada y desde el 1º de enero de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027 a las explotaciones agropecuarias afectadas por granizo.

Los departamentos abarcados son los de Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos del Departamento San Carlos; El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces, Tunuyán, Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes del Departamento Tunuyán; Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata del Departamento Tupungato; Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña del Departamento Junín; La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua del Departamento La Paz; Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro del Departamento Rivadavia; Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas del Departamento San Martín; 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa del Departamento Santa Rosa; Capdevila y El Borbollón del Departamento Las Heras; Costa de Araujo, El Carmen, El Plumero, El Vergel, Ingeniero Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Palmera y San Francisco del Departamento Lavalle; Agrelo, Carrizal, Las Compuertas y Perdriel del Departamento Luján de Cuyo; Barrancas, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Russell del Departamento Maipú; Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel del Departamento General Alvear; y Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa Atuel y Villa 25 de Mayo del Departamento San Rafael.