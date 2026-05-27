Scary Movie 6: cómo ver las películas de Scary Movie en orden

Cómo ver las películas de Scary Movie en orden cronológico.

La saga Scary Movie se convirtió, para toda una generación, en la puerta de entrada a la parodia descontrolada en el cine. Estrenada en el 2000, la franquicia tomó el modelo de películas como Scream y I Know What You Did Last Summer para transformarlo en una comedia absurda cargada de referencias a la cultura pop, humor físico y escenas que todavía sobreviven como memes. A más de dos décadas del estreno original, muchos espectadores quieren revisitar la serie o descubrirla por primera vez, en vísperas del estreno de su sexta entrega el 4 de junio. La pregunta inevitable es: ¿cómo conviene ver la saga?

El mejor orden para ver las películas de Scary Movie

La respuesta más simple es también la más efectiva: seguir el orden de estreno. A diferencia de otras franquicias contemporáneas obsesionadas con líneas temporales alternativas, precuelas y universos expandidos, las películas de Scary Movie funcionan mejor cuando se observan como una cápsula de la cultura popular de cada época. Cada entrega parodia los grandes éxitos del terror -y también del cine de acción, ciencia ficción o incluso reality shows- que dominaban el momento de su lanzamiento.

El recorrido comienza con Scary Movie, dirigida por Keenen Ivory Wayans y escrita por los hermanos Shawn y Marlon Wayans. La película sigue a un grupo de adolescentes perseguidos por un asesino enmascarado mientras satiriza todos los clichés posibles del slasher noventoso. Gran parte del humor surge de referencias directas a Scream, pero también hay guiños a The Blair Witch Project y The Matrix. Su éxito fue inmediato y marcó el inicio de una verdadera fiebre de películas paródicas en Hollywood.

Luego llega Scary Movie 2, posiblemente la entrega más caótica de toda la serie. Aquí el foco pasa de los slashers al cine de casas embrujadas y posesiones demoníacas. Las referencias principales apuntan a The Exorcist, The Haunting y Charlie's Angels. Aunque la crítica fue mucho más dura que con la original, con el tiempo se volvió una película de culto entre fanáticos.

La tercera parada es Scary Movie 3, que marca un cambio importante: la salida de los hermanos Wayans y la llegada del director David Zucker, uno de los responsables de Airplane!. El tono se vuelve menos escatológico y más cercano al absurdo clásico. Esta vez las grandes víctimas de la parodia son The Ring y Signs. Para muchos espectadores, es la entrega más divertida de toda la franquicia.

Después aparecen Scary Movie 4 y Scary Movie 5, que intentan actualizar la fórmula con referencias a nuevas modas del terror. La cuarta juega con títulos como Saw, War of the Worlds y The Grudge, mientras que la quinta incorpora parodias de Paranormal Activity, Black Swan y Mama. Sin embargo, muchos fans consideran que la saga perdió fuerza tras la salida definitiva del espíritu original de los Wayans.

De qué trata Scary Movie 6

Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (“Ghostface”), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans (“Shorty”), Shawn Wayans (“Ray”), Anna Faris (“Cindy”) y Regina Hall (“Brenda”) se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada “capítulo final” que no sea absolutamente definitivo. "Nada es sagrado. Ningún tropo sobrevive. Cada línea se cruza. Los Wayans están de vuelta para cancelar la Cultura de la Cancelación", reza la sinopsis oficial de la película dirigida por Michael Tides.

Entre las películas que se parodian en Scary Movie 6 se encuentran Weapons, Longlegs, Terrifier, Scream, y también habrá espacio para series populares como El Juego del Calamar. Por el momento no trascendieron las primeras críticas pero se espera que la franquicia recupere el espíritu de sus inicios, con la vuelta de los hermanos Wayans.