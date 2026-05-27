Tras más de 18 días de búsqueda, lograron identificar los restos de Ana Lía Corte, la profesora de yoga de 52 años que estaba desaparecida desde principios del mes de mayo en Bariloche. Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo encontrado en el barranco del barrio Arrayanes confirmaron que se trataba de la mujer.

En el operativo, trabajó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER y parte del Gabinete de Criminalística. También estuvieron presentes efectivos de la Regional Tercera de la Policía de Río Negro y miembros de las comisarías de la zona.

Los médicos forenses hicieron una pericia papiloscópica sobre el cuerpo hallado y pudieron asegurar que la causa de muerte tuvo que ver con un paro cardíaco no traumático. En tanto, sostuvieron que no había indicios de criminalidad o de la participación de terceros en el deceso de la mujer. Los profesionales afirmaron que el estado de descomposición del cuerpo se debía al contacto que tuvo con la vegetación y los animales del lugar por casi 20 días.

Una vez realizada la autopsia y los estudios pertinentes, las autoridades policiales y personal de Fiscalía entregaron los restos de Ana Lía Corte a su familia para que puedan ser velados.

Quién era Ana Lía Corte, la mujer de 52 años encontrada sin vida en Bariloche

Sus allegados la recuerdan como una persona cariñosa, familiera y agradable. Desde hace varios años, se dedicaba al yoga, más precisamente era instructora purna, es decir, una actividad que sigue posturas de una clase normal de yoga y combina meditación, técnicas de respiración y mantras. También era una apasionada del trekking y compartía sus travesías en su cuenta de Instagram que cuenta con más de 1.800 seguidores.

Ana Lía estaba casada con Milton Marques, un guía de montaña brasileño, desde noviembre de 2001. Ambos son padres de niño de 12 años. El hombre utilizó sus redes sociales para despedirse de su esposa: "A mi querida Ana, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor".

Una de las primas de Ana, Cecilia, habló sobre los problemas de salud mental que tenía la mujer desde hace algunos años. Corte se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio en 2021 y, de acuerdo a Cecilia, ya había protagonizado un hecho similar un tiempo atrás. En aquel momento, Ana se había ido al lago por varias horas aunque al tiempo regresó.

Quien necesite ayuda para sí mismo o para alguien de su entorno cercano puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.