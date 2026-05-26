Un thriller psicológico de 6 episodios que no te va a dejar mover del sillón

Entre desapariciones y traumas familiares, la miniserie Eric se convirtió en una de las producciones más comentadas de Netflix. Con apenas seis episodios, el thriller psicológico protagonizado por Benedict Cumberbatch mezcla drama policial, crítica social y elementos psicológicos en una historia cargada de tensión.

Creada por Abi Morgan y ambientada en la Nueva York de mediados de los años 80, la trama sigue a Vincent Anderson, un famoso titiritero de televisión cuya vida se derrumba cuando su hijo de nueve años desaparece camino a la escuela.

De qué se trata Eric, el nuevo fenómeno de Netflix

En la ficción, Vincent trabaja en un exitoso programa infantil llamado Good Day Sunshine. Tras la desaparición de su hijo Edgar, comienza una desesperada búsqueda mientras enfrenta problemas de salud mental, alcoholismo y una fuerte crisis familiar.

La obsesión del protagonista gira alrededor de Eric, un enorme monstruo azul dibujado por su hijo. Él cree que si logra llevar ese personaje a la televisión, Edgar regresará a casa. A partir de allí, la serie mezcla realidad, alucinaciones y una investigación policial que recorre los sectores más oscuros de la ciudad.

Además del misterio principal, la producción aborda temas como el racismo, la corrupción policial, la crisis del VIH y la marginalidad en la Nueva York de los 80. Varios críticos destacaron que la serie toma inspiración de casos reales de desapariciones infantiles ocurridos en esa época, aunque no adapta una historia específica. "Un misterio fascinante con una actuación magistral como pilar fundamental", subrayó el portal The Hollywood Reporter.

Por qué ver Eric, el nuevo fenómeno de Netflix

Uno de los puntos más elogiados de Eric es la actuación de Benedict Cumberbatch, quien interpreta a un personaje emocionalmente inestable y cada vez más obsesionado con encontrar a su hijo. Medios especializados como The Guardian y Time destacaron también su trabajo y la intensidad dramática de la producción.

Otro de los atractivos es su ambientación. La serie recrea una Nueva York sucia, caótica y peligrosa, muy diferente a la imagen turística actual de la ciudad. Ese contexto ayuda a construir un thriller oscuro y tenso desde el primer episodio.

Ficha técnica de Eric