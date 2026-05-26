Ver San Lorenzo vs. Deportivo Recoleta en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

San Lorenzo se enfrenta con Recoleta FC este martes 26 de mayo, desde las 21.30, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Se trata de un partido definitorio para el Ciclón en el Estadio Pedro Bidegain, ya que podrá asegurarse el primer puesto en su grupo y avanzar directamente a octavos de final, sin importar el resultado de Santo contra Deportivos Cuenca.

San Lorenzo vs Recoleta FC: a dónde se puede ver en vivo por televisión y online

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal y puede representar un riesgo para los usuarios, la forma adecuada y más segura de hacerlo es mediante los canales oficiales de televisión o en línea. Estos pueden ser:

Televisión : el partido se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de DSports de Directv: en los Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

: el partido se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de en los Streaming online: se puee ser por la platafoma de DGO, el servicio de streaming que ofrece la señal oficial, aunque requiere suscripción previa.

A qué hora juegan San Lorenzo vs. Recoleta FC, según el país

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21.30 hs

Chile, Bolivia Venezuela y Estados Unidos (Este-EST): 20.30 hs

Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST): 19.30 hs.

México y Estados Unidos (Montaña-MST): 18.30 hs.

Estados Unidos (Pacífico-PST): 17.30 hs.

Qué necesita San Lorenzo para pasar a octavos de final

A la misma hora que San Lorenzo se enfrenta al equipo de Paraguay, en Brasil, Santos recibirá a Deportivo Cuenca y se definirán tanto el primer puesto clasificatorio a octavos como también el segundo para ir a 16avos. En caso de que los de Álvarez empaten, deberán esperar que el conjunto ecuatoriano no le gane a los brasileños, ya que llegaría a 9 puntos y lo superaría por uno.

San Lorenzo define su pase a octavos de la Copa Sudamericana este martes a las 21.30 h

Al mismo tiempo, si los Boedo pierden deberán esperar el resultado del otro partido para aspirar a un lugar en 16avos. Si Deportivo Cuenca le gana a Santos y San Lorenzo empata con Recoleta, el "Azulgrana" irá al Repechaje contra un tercero de la Copa Libertadores. Misma situación si pierde y Cuenca empata en Brasil, ya que lo igualaría en puntos pero por la ventaja de partidos entre sí (una victoria y un empate), el "Ciclón" clasificaría. Si pierde como local y -para colmo- los ecuatorianos vencen al "Peixe", San Lorenzo se quedará afuera de todo.