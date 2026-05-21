Qué necesita San Lorenzo para pasar a octavos de la Sudamericana tras la heroica en Brasil

Qué necesita San Lorenzo para pasar a octavos de la Sudamericana

San Lorenzo empató sobre el final un partido adverso contra Santos de Brasil y quedó a un paso de la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo comandado por Gustavo Álvarez lo perdía 2 a 0 pero reaccionó y sobre el final alcanzó la igualdad para seguir siendo el líder de su zona a una fecha del final de la fase de grupos. Por supuesto, dependerá de algunos resultados para asegurarse su plaza en la mencionada siguiente instancia y contará con algo a favor.

Con sólo un triunfo y cuatro empates, el "Ciclón" es el primero del Grupo D del certamen continental, lo cual le alcanza para superar con siete puntos a Deportivo Cuenca de Ecuador (6), Recoleta FC de Paraguay (5) y el "Peixe" brasileño (4). La buena noticia es que el último cruce será en el Nuevo Gasómetro ante el conjunto paraguayo con el que no se sacó ventajas de visitante. Si se repite el resultado de local será favorable, pero igualmente necesitará ganar ante su gente.

Qué necesita San Lorenzo para clasificar a los octavos de la Copa Sudamericana

El "Ciclón" está obligado a ganarle a Recoleta en el Estadio Pedro Bidegain para asegurarse el primer puesto en su grupo y avanzar directamente a octavos de final sin depender de lo que suceda entre Santos y Deportivo Cuenca en Brasil. En caso de que los de Álvarez empaten, deberán esperar que el conjunto ecuatoriano no le gane a los brasileños ya que llegaría a 9 puntos y lo superaría por uno. Si los de Boedo caen como locales tendrán que esperar lo que suceda en el otro partido para aspirar a un lugar en 16avos.

Si Deportivo Cuenca le gana a Santos y San Lorenzo empata con Recoleta, el "Azulgrana" irá al Repechaje contra un tercero de la Copa Libertadores. Misma situación si pierde y Cuenca empata en Brasil, ya que lo igualaría en puntos pero por la ventaja de partidos entre sí (una victoria y un empate), el "Ciclón" clasificaría. Si pierde como local y -para colmo- los ecuatorianos vencen al "Peixe", San Lorenzo se quedará afuera de todo.

San Lorenzo quedó muy cerca de la clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo por la Copa Sudamericana

El "Ciclón" enfrentará a Recoleta de Paraguay el próximo martes 26 de mayo en el Nuevo Gasómetro desde las 21.30 por la última fecha de la fase de grupos de la Sudamericana. A la misma hora en Brasil, Santos recibirá a Deportivo Cuenca y se definirán tanto el primer puesto clasificatorio a octavos como también el segundo para ir a 16avos.

El criterio de desempate que cambió la Conmebol en 2026

En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

1º criterio: para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

Mayor numero de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión; Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos; Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio: mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición. 3º criterio: mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición. 4º criterio: menor número de tarjetas rojas.

5º criterio: menor número de tarjetas amarillas.

6º criterio: sorteo.

NOTA: una vez aplicado un criterio, no se regresará a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.