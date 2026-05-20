Quiénes son las hijas de Jay Kay, cantante de Jamiroquai: cuántos tienen

Jay Kay, vocalista de Jamiroquai. (Crédito de foto: Fabio Venni)

Jason Luís Cheetham, conocido a nivel mundial como Jay Kay, es el carismático líder y vocalista de Jamiroquai. Nacido en Inglaterra en 1969, se consolidó en la década de los noventa como un icono indiscutible del acid jazz y el funk global. Su inconfundible voz, su magnética presencia escénica y su famosa colección de extravagantes sombreros convirtieron al artista en un referente estético y musical. Con millones de discos vendidos a sus espaldas, el músico británico ha buscado equilibrar durante años los excesos de la fama con un profundo deseo de estabilidad, encontrando su refugio en la tranquilidad de su hogar.

Las hijas del Space Cowboy: Carla y Tallulah

En la vida de la superestrella internacional se encuentra un padre profundamente dedicado. Tras alejarse temporalmente del ritmo frenético de la industria musical, Jay Kay formó una familia junto a su esposa María, con quien comparte la paternidad de sus dos hijas: Carla y Tallulah. Para el cantante, su rol de padre transformó por completo sus prioridades, convirtiéndose en el motivo principal de su prolongado retiro de los escenarios.

La influencia de sus hijas en su vida ha sido tan profunda que se trasladó de forma directa a su proceso creativo. Su primogénita, Carla, fue la inspiradora del emotivo tema homónimo incluido en el álbum Automaton de 2017, una pieza repleta de ternura funk en la que Kay plasmó el inmenso amor hacia su primera hija.

Por su parte, Tallulah, la menor, comparte una curiosa coincidencia con el repertorio de la banda: existe una aclamada canción titulada "Talullah" lanzada en el álbum Dynamite de 2005. Aunque la ortografía difiere levemente y el tema fue compuesto antes de su nacimiento, representa un guiño constante en la mitología familiar de los Kay, quienes actualmente disfrutan de una apacible vida rural en su casa de campo de Buckinghamshire.

Jamiroquai vuelve a los escenarios

La exitosa carrera de Jamiroquai abarca más de tres décadas de éxitos globales, entre himnos inmortales como "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" y "Space Cowboy". Tras años de espera y después de una triunfal serie de conciertos en Europa, la legendaria agrupación británica está lista para encender los escenarios del mundo con una ambiciosa gira internacional. Este esperado reencuentro con sus seguidores coincidirá con la presentación oficial de su noveno álbum de estudio, un disco que se encuentra en su etapa final de producción y promete revitalizar el sonido de la banda.