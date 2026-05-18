Milei quiso salvar a Espert pese a que Machado se declaró culpable por lavado

El presidente, Javier Milei, buscó absolver al ex diputado José Luis Espert por sus vínculos con Fred Machado, luego que este último llegara a un acuerdo con la Fiscalía en Texas, Estados Unidos, en el que evitó declararse culpable por narcotráfico. En cambio, Aun así, el empresario y ex dirigente político se declaró culpable del delito de lavado de dinero, precisamente en una causa sobre narcotráfico.

Según trascendió desde Estados Unidos, Machado —extraditado a ese país en noviembre de 2025— habría alcanzado un acuerdo con la Fiiscalía para declararse culpable tanto en el delito de lavado de dinero como en el de fraude fiscal, y quedar desvinculado, al mismo tiempo, de los cargos por narcotráfico. Ahora el empresario espera una resolución judicial que lo desvincule de manera definitiva del cargo relacionado con narcotráfico, algo que el juez resolvería en principio mañana.

En Estados Unidos, es usual que un acusado se reconozca culpable mediante un acuerdo con la fiscalía a cambio de beneficios como no ser declarado culpable por un delito más grave, que conllevaría una pena más larga o el encierro en una cárcel con condiciones más duras.

Esto generalmente se hace, además, a condición de que el delincuente colabore con la Justicia en el marco de los propios delitos que reconoce. En este caso, la naturaleza de la causa, justamente está vinculada a la producción y distribución de cocaína, evidencia que la falta de acusaciones por narcotráfico responde más a una formalidad judicial antes que de una desvinculación de fondo con el mundo narco.

De este modo, además, los abogados intentarían evitar un desenlace similar al de Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, quien se declaró culpable por narcotráfico y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023.

Otra vez, Milei defendió a Espert y atacó al periodismo

El Presidente publicó este domingo un durísimo mensaje en la red social X (ex Twitter) en defensa del ex diputado Espert y aseguró que éste fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública.

"PERIODISTAS DE MIERDA (95%)", comenzó Milei en su posteo, en el que sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas”.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió el mandatario. Y agregó: “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”

El jefe de Estado defendió además la trayectoria personal y profesional de Espert y cuestionó las acusaciones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó.

En el mismo posteo, Milei cargó especialmente contra el periodismo y sectores de la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”.

“Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó. Además, consideró que muchos periodistas y dirigentes deberían pedir “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”. "Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas", cerró Milei, repitiendo su latiguillo.