Madre venezolana muere 10 días después de que el Estado confirmara que su hijo desaparecido falleció bajo custodia

FOTO DE ARCHIVO Carmen Navas asiste en Caracas al entierro de su hijo Víctor Quero, que murió detenido

Carmen ​Navas, la madre de 82 años que pasó casi un año buscando a su ‌hijo detenido en ‌Venezuela, falleció el domingo apenas 10 días después de que el gobierno confirmara que su hijo había muerto bajo custodia del Estado, según informó la ONG que gestionó su caso.

Stefania Migliorini, abogada de la ONG de derechos humanos Foro ​Penal, confirmó el ⁠domingo el deceso de Navas, añadiendo que ‌se desconoce de inmediato la causa de ⁠la muerte.

Navas se convirtió en ⁠una figura destacada en Venezuela mientras suplicaba públicamente información sobre su hijo de 50 años, Víctor ⁠Quero, detenido en Caracas en enero del ​2025. El pasado 7 de ‌mayo, las autoridades revelaron que ‌Quero falleció en julio pasado por insuficiencia ⁠respiratoria en la tristemente célebre prisión de Rodeo I.

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Alfredo Romero, director de Foro Penal, ha dicho que los funcionarios penitenciarios habían dicho reiteradamente ​a Navas ‌que desconocían el paradero de su hijo.

A principios de este año, después de que Estados Unidos capturara en Caracas al presidente Nicolás Maduro y su esposa, ⁠Cilia Flores, el gobierno de Venezuela aprobó una ley de amnistía destinada a liberar a cientos de personas que los grupos de derechos humanos consideran presos políticos.

Las autoridades venezolanas siempre han negado mantener presos políticos y han afirmado que los detenidos ‌cometieron delitos comunes.

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lamentó el fallecimiento de Navas en un mensaje en su cuenta de X, elogiándola por ‌enfrentarse a un "aparato de terror" en la búsqueda de su hijo. "No murió solo una madre; se apagó una ‌mujer que ⁠convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia", agregó Machado, ​añadiendo que la voz de Navas se había convertido en la de miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos o encarcelados.

(Redacción Reuters)