El cambio de Mercedes que afectará el Alpine de Franco Colapinto de cara al GP de Canadá

Alpine es cliente de Mercedes desde este año.

Con tres semanas de inactividad desde la disputa de la cuarta fecha en el GP de Miami, donde Franco Colapinto tuvo su mejor actuación desde su llegada a la Fórmula 1, varios equipos aprovecharon este tiempo para seguir trabajando en sus monoplazas. En este sentido, uno de los equipos que llegarían con noticias al Gran Premio de Canadá el próximo fin de semana es Mercedes, aunque con un cambio que afectará a todos sus clientes.

Uno de los pocos puntos débiles que se han visto en la escudería alemana en el inicio de la temporada ha sido la lentitud en las largadas, consecuencia del considerable tamaño del turbo que condiciona la aceleración en los primeros metros. De ahí que los ingenieros de Mercedes hayan buscado la manera de reducir los daños mediante una redistribución del peso, ya que no hay solución posible para el turbo en sí mismo.

De acuerdo con DAZN, el equipo de Brackley apostó a reducir el peso del W17 con una caja de cambios más ligera que se estrenará en la visita al Circuitos Gilles Villeneuve, buscando así llegar al peso mínimo indicado por la normativa. Ahora bien, el reglamento de la F1 indica que los cambios importantes que se introduzcan en la unidad de potencia y caja de cambios de un fabricante debe ser replicado en sus equipos clientes.

Ahí es donde entra la relación de Mercedes con Alpine, que este año se convirtió en cliente de los germanos al ser potenciado por el Mercedes-AMG F1 M17. Y es que la marca alemana tendrá que proveer al equipo galo con las nuevas cajas de cambio ligeras, que serán más compactas e incluirán una serie de modificaciones técnicas, especificaciones que se verán en el A526, que ya ha alcanzado el peso mínimo establecido por el reglamento.

Por tal motivo, Alpine quedará habilitado para usar el lastre en caso de bajar más el peso con la nueva caja de cambios, de manera que podrá distribuir mejor el peso y fortalecer el equilibrio del monoplaza. De ahí que Colapinto vaya a tener un mejor coche para la próxima fecha de la F1, aunque cabe la posibilidad de que el equilibrio recién pueda lograrse para la sexta fecha en Mónaco a inicios de junio.

Colapinto suma siete puntos en el campeonato.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará entre el 22 y 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.