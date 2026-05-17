Crecen las críticas a Francisco Paoltroni por el pedido de intervención federal a Formosa: “Un disparate”

El pedido de intervención federal a Formosa impulsado por el senador libertario Francisco Paoltroni suma nuevos rechazos de distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre la gravedad institucional de una medida de esas características.

En este contexto, la fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala, calificó de “disparate” la iniciativa promovida por el legislador de La Libertad Avanza y aseguró que “no concurre ninguno de los recaudos constitucionales” que podrían justificar una intervención federal. En declaraciones al portal Agenfor, la funcionaria remarcó además que se trata de una medida “excepcional” prevista únicamente para situaciones específicas contempladas por la Constitución Nacional.

“Ya he tenido oportunidad de referirme a lo que implica la intervención federal, explicó la funcionaria. Me parece un disparate porque no concurre ninguno de los recaudos constitucionales que podrían hacer viable esta medida, ya que funcionan a pleno las instituciones”, explicó la funcionaria judicial.

Además, Zabala, puso de relieve que “el pueblo vota en elecciones libres y elige sus autoridades”, de manera que “lo único que me queda por decir es que hay que dejar de lado este tipo de pantomimas, dedicarse a tratar de conseguir votos si quieren cambiar lo que no les gusta y no seguir con estos argumentos sin sentido porque no hay uno solo, ni institucional ni político, que justifique algo así”.

De forma categórica, la fiscal de Estado cuestionó la postura de Francisco Paoltroni y sostuvo que, en lugar de promover una intervención federal, el senador debería enfocarse en gestionar medidas y soluciones en favor de la provincia que representa.

El proyecto de intervención federal presentado por Francisco Paoltroni fue la única iniciativa legislativa impulsada por el senador en lo que va del año y generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos, sociales e institucionales, tanto a nivel provincial como nacional. Intendentes, docentes, sindicatos y abogados cuestionaron la propuesta y la consideraron “grave” y “violatoria” de la soberanía formoseña.

Asimismo, Stella Zabala advirtió sobre el complejo escenario económico y social que atraviesa el país y vinculó esa situación con las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas por el Gobierno nacional. En ese contexto, sostuvo que en Formosa “el Gobierno provincial continúa trabajando para seguir adelante”, y remarcó que esa sigue siendo “la prioridad” de la gestión provincial.

El pedido de Paoltroni

En lo que va de 2026, el senador libertario Francisco Paoltroni presentó un solo proyecto de ley en el Senado: la iniciativa que propone la intervención federal de los tres poderes del Estado en Formosa. La medida generó un amplio rechazo político, sindical, judicial y social, y colocó al legislador en el centro de las críticas.

El proyecto, presentado el 23 de abril, fue cuestionado por distintos sectores que advirtieron sobre la falta de fundamentos constitucionales para avanzar con una intervención de esas características. Entre las entidades que manifestaron su rechazo se encuentran la CGT Regional Formosa, la Federación Argentina de la Magistratura y la Junta Federal de Cortes.

Más allá de esa iniciativa, la actividad legislativa de Francisco Paoltroni durante 2026 se redujo a tres intervenciones menores en el Senado: el acompañamiento a un proyecto de declaración vinculado a Nicolás Maduro, la comunicación de designaciones en la Comisión de Relaciones Exteriores y la adhesión a una declaración relacionada con el fallo internacional por la causa YPF.