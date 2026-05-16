Audax Italiano vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Sudamericana

El juego entre Audax Italiano y Barracas Central se disputará el próximo martes 19 de mayo por la fecha 5 del grupo G de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

Así llegan Audax Italiano y Barracas Central

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

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Últimos resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Sudamericana

Audax Italiano busca levantarse de su derrota ante Vasco da Gama en el Bicentenario Municipal de La Florida. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos de la Copa Sudamericana

Barracas Central cayó 1 a 2 ante Olimpia.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y finalizó en un empate 1-1.

Buscando una mejora en su rendimiento, los equipos menos efectivos del Grupo G se enfrentan con la esperanza de tener alguna oportunidad en la clasificación. Barracas C. ocupa la última posición y ha logrado cosechar 3 puntos. Audax I. es el penúltimo de la zona, habiendo conseguido 4 unidades.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Gery Vargas Carreño.

Fecha y rival de Audax Italiano en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 6: vs Olimpia: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Barracas Central en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Audax Italiano y Barracas Central, según país