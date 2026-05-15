Zelenski afirma que Rusia está barajando un plan para atacar a un país de la OTAN desde Bielorrusia

El presidente Volodímir Zelenski dijo el viernes que Rusia estaba tratando de involucrar cada vez más a Bielorrusia en su guerra en Ucrania y que estaba barajando planes para atacar el norte de Ucrania o un país de la OTAN desde territorio bielorruso.
"Seguimos documentando los intentos de Rusia de involucrar más claramente a Bielorrusia en la guerra contra Ucrania", dijo Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram tras reunirse con responsables militares y de inteligencia.
Según el mandatario, Ucrania tenía conocimiento de contactos adicionales entre Rusia y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para persuadirlo de que se uniera a "nuevas operaciones agresivas rusas".
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"Rusia está barajando planes para operaciones al sur y al norte del territorio bielorruso, ya sea contra la dirección Chérnigov-Kiev en Ucrania o contra uno de los países de la OTAN directamente desde el territorio de Bielorrusia", dijo, sin dar más detalles.
Bielorrusia limita con Ucrania al sur y con los países miembros de la OTAN Polonia, Lituania y Letonia al norte y al oeste.
No hubo una respuesta inmediata a los comentarios de Zelenski por parte de Moscú o Minsk. Moscú no revela sus planes militares en Ucrania, que están clasificados como secretos de Estado.
Lukashenko, uno de los aliados más cercanos del presidente ruso Vladimir Putin, permitió que su territorio se utilizara para parte de la invasión rusa de febrero de 2022 contra su vecino más pequeño, aunque no ha enviado tropas bielorrusas a combatir.
Desde entonces, Minsk ha acordado desplegar armas nucleares tácticas rusas y misiles hipersónicos Oreshnik en su territorio.
Zelenski dijo el mes pasado que Ucrania disponía de información de inteligencia según la cual Rusia estaba realizando preparativos que indicaban que volvería a intentar involucrar a Bielorrusia en su guerra, que ya dura más de cuatro años.
"Sin duda, Ucrania se defenderá a sí misma y a su pueblo si Alexander Lukashenko toma la decisión equivocada y decide apoyar también esta intención rusa", dijo.
Zelenski afirmó que había dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Ucrania para que prepararan un plan de respuesta y reforzaran las defensas en las regiones septentrionales de Chérnigov y Kiev.
Con información de Reuters