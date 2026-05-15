Zelenski afirma que Rusia está barajando un plan para atacar a un país de la OTAN desde Bielorrusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asiste a una reunión conjunta del Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington,

El presidente ​Volodímir Zelenski dijo el viernes que Rusia estaba tratando de involucrar cada vez más a Bielorrusia ‌en su guerra en ‌Ucrania y que estaba barajando planes para atacar el norte de Ucrania o un país de la OTAN desde territorio bielorruso.

"Seguimos documentando los intentos de Rusia de involucrar más claramente a Bielorrusia en la guerra contra Ucrania", dijo Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram tras ​reunirse con responsables ⁠militares y de inteligencia.

Según el mandatario, Ucrania tenía conocimiento ‌de contactos adicionales entre Rusia y el ⁠presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para persuadirlo ⁠de que se uniera a "nuevas operaciones agresivas rusas".

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"Rusia está barajando planes para operaciones al sur y al norte del ⁠territorio bielorruso, ya sea contra la dirección Chérnigov-Kiev ​en Ucrania o contra uno de los ‌países de la OTAN directamente ‌desde el territorio de Bielorrusia", dijo, sin dar más ⁠detalles.

Bielorrusia limita con Ucrania al sur y con los países miembros de la OTAN Polonia, Lituania y Letonia al norte y al oeste.

No hubo una respuesta inmediata ​a ‌los comentarios de Zelenski por parte de Moscú o Minsk. Moscú no revela sus planes militares en Ucrania, que están clasificados como secretos de Estado.

Lukashenko, uno de los aliados más cercanos del presidente ⁠ruso Vladimir Putin, permitió que su territorio se utilizara para parte de la invasión rusa de febrero de 2022 contra su vecino más pequeño, aunque no ha enviado tropas bielorrusas a combatir.

Desde entonces, Minsk ha acordado desplegar armas nucleares tácticas rusas y misiles hipersónicos Oreshnik en su territorio.

Zelenski dijo ‌el mes pasado que Ucrania disponía de información de inteligencia según la cual Rusia estaba realizando preparativos que indicaban que volvería a intentar involucrar a Bielorrusia en su guerra, que ya dura más de cuatro años.

"Sin duda, Ucrania se ‌defenderá a sí misma y a su pueblo si Alexander Lukashenko toma la decisión equivocada y decide apoyar también esta intención ‌rusa", dijo.

Zelenski ⁠afirmó que había dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Ucrania para que prepararan ​un plan de respuesta y reforzaran las defensas en las regiones septentrionales de Chérnigov y Kiev.

Con información de Reuters