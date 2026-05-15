Un tercer juicio contra Weinstein por violación concluye sin veredicto

Por Luc Cohen y Jack Queen
NUEVA YORK, 15 mayo (Reuters) - El tercer juicio contra Harvey Weinstein en Nueva York, por las acusaciones de que utilizó su influencia en Hollywood para acosar y abusar sexualmente de mujeres, concluyó el viernes con la anulación del proceso, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime sobre el cargo de violación de la aspirante a actriz Jessica Mann.
Weinstein, de 74 años, fue un importante productor de cine hasta que las acusaciones de conducta sexual inapropiada provocaron su caída y alimentaron un movimiento social más amplio que animó a las mujeres a dar a conocer sus testimonios de abusos sexuales por parte de hombres poderosos.
El caso, presentado por la fiscalía del distrito de Manhattan, se centró en las acusaciones de que Weinstein violó a Mann en una habitación de hotel de Manhattan en 2013, mientras Mann se resistía y repetía "No".
Weinstein se había declarado inocente de un cargo de violación en tercer grado y ha negado haber agredido a nadie o haber mantenido relaciones sexuales no consentidas. Sus abogados han argumentado que Mann inventó la acusación de violación tras lamentar que su romance consentido con Weinstein no lograra impulsar su carrera cinematográfica.
En su primer juicio en Nueva York en 2020, Weinstein fue condenado por violar a Mann y agredir a la antigua asistente de producción Miriam Haley en 2006. Sin embargo, el tribunal superior del estado anuló la condena y la pena de 23 años de prisión impuesta a Weinstein tras concluir que no había tenido un juicio justo.
Posteriormente, un jurado de Manhattan declaró a Weinstein culpable de abusar sexualmente de Haley en un juicio celebrado en junio de 2025, pero lo declaró inocente de agredir a la exmodelo Kaja Sokola.
El jurado no llegó a un veredicto sobre el cargo de violación en tercer grado que acusaba a Weinstein de agredir a Mann, lo que llevó al juez Curtis Farber a declarar nulo el juicio por dicho delito. El nuevo juicio comenzó en abril.
Weinstein también fue condenado por violación en California en 2022 y está cumpliendo una pena de 16 años de prisión. Ha recurrido esa condena y sentencia.
El cofundador del estudio Miramax se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión cuando sea sentenciado por abusar de Haley.
Con información de Reuters