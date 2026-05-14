Chat de incógnito con Meta AI en WhatsApp: cómo funciona

El chat en incógnito, creado a partir de su tecnología de tratamiento privado, permite hablar con Meta AI "de una forma que es invisible para los demás" y es "realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros", indica WhatsApp en su blog. Mark Zuckerberg destacó que, a diferencia de otros servicios, los registros no permanecen almacenados durante meses en servidores externos.

La tecnología detrás: procesamiento privado

El chat de incógnito no es solo una promesa de privacidad: tiene una arquitectura técnica concreta que la respalda. La tecnología se denomina Private Processing y permite que las solicitudes de los usuarios se procesen en un Entorno de Ejecución Confiable (TEE). La información se transmite cifrada de extremo a extremo y solo puede ser accedida por el dispositivo del usuario y el entorno seguro preseleccionado, impidiendo que ni Meta ni terceros tengan acceso al contenido.

El procesamiento ocurre en entornos aislados. Esta arquitectura permite que las operaciones de IA se realicen en entornos protegidos que aíslan y cifran toda la información procesada. El contenido de los mensajes se mantiene oculto durante la transmisión y el análisis, y es eliminado de inmediato tras su uso. El mismo sistema ya funcionaba en funciones como "Ayuda para Escribir" y el resumen automático de chats, y ahora se extiende a las conversaciones con Meta AI.

Cómo activarlo y para qué es útil

El proceso es simple y no requiere ninguna configuración previa especial. Para usar el modo incógnito es necesario tener la última versión de WhatsApp e ingresar al chat con Meta AI desde la barra de búsqueda o el menú de conversaciones. Una vez dentro del chat, el usuario puede activar el modo incógnito seleccionando la opción correspondiente dentro de la ventana de conversación. Al cerrar la sesión, la conversación desaparece automáticamente.

La función está pensada especialmente para consultas sensibles. Esta modalidad busca responder al creciente uso de asistentes de IA para consultas delicadas, incluyendo preguntas relacionadas con información financiera, médica, personal o laboral. También puede resultar útil cuando el celular es compartido o cuando el usuario no quiere que el historial de sus conversaciones con la IA quede registrado.

Una advertencia importante

La privacidad del chat de incógnito tiene un límite claro. A pesar de las garantías técnicas, no se recomienda compartir información personal sensible como direcciones, contraseñas o datos bancarios con Meta AI ni con ninguna otra herramienta de inteligencia artificial. El cifrado protege el canal, pero la prudencia sobre qué se comparte sigue siendo responsabilidad del usuario.

El despliegue es gradual. La funcionalidad se implementará en los próximos meses tanto en WhatsApp como en la aplicación independiente de Meta AI.