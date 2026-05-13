Por qué Xuper TV y Magis TV ya no funcionan para ver películas y series gratis en Argentina: los motivos

Magis TV y Xuper TV ya no funcionan como antes.

En los últimos meses, el panorama del entretenimiento digital en Argentina sufrió un cambio drástico. Miles de usuarios que utilizaban aplicaciones como Xuper TV y Magis TV para acceder a series, películas y eventos deportivos de forma gratuita se encontraron con pantallas negras y servicios caídos. Lo que muchos consideraban un beneficio sin costo era, en realidad, una red de piratería audiovisual que finalmente fue alcanzada por el peso de la ley.

El golpe judicial y la "Operación 404"

La caída de estas plataformas no fue un error técnico accidental, sino el resultado de un avance judicial sin precedentes en la región. El principal responsable del cese de actividades de estas aplicaciones ilegales es un fallo de la Justicia argentina, impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (UFEIC).

Este operativo se enmarcó en la denominada "Operación 404", una investigación internacional nacida en Brasil para combatir la distribución ilegal de contenidos. La justicia argentina ordenó el bloqueo de los dominios de estas aplicaciones y dictó una medida inédita: solicitó a Google que impida el funcionamiento de la aplicación en dispositivos Android y que la elimine de su tienda de aplicaciones, cortando así su vía principal de distribución.

Dos aplicaciones ilegales quedan sin funcionar

Xuper TV y Magis TV son aplicaciones ilegales porque retransmiten señales de televisión por cable, plataformas de streaming (como Netflix o Disney+) y eventos deportivos (como el fútbol local y europeo) sin poseer los derechos de autor ni pagar las licencias correspondientes.

Al no contar con autorizaciones legales, estas plataformas incurren en delitos de propiedad intelectual. Además de la ilegalidad comercial, expertos en ciberseguridad advierten que estas apps representan un peligro para los usuarios. Al ser archivos ejecutables (.APK) instalados por fuera de las tiendas oficiales, suelen contener malware o software espía que puede robar datos bancarios, contraseñas y fotos privadas de los dispositivos.

Xuper TV: una aplicación ilegal que ha sido bloqueada en Argentina.

Actualmente, mientras que Magis TV enfrenta bloqueos masivos y procesos penales contra sus administradores, Xuper TV también ha quedado fuera de servicio tras ser retirada de sistemas como Amazon Fire TV. La presión y el compromiso del Estado argentino por endurecer los controles de piratería han hecho que mantener estas plataformas activas sea difícil. Para quienes buscan contenido gratuito, la recomendación es volcarse a alternativas legales y seguras como Pluto TV o YouTube, evitando riesgos legales y de seguridad informática.