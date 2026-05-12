Ver Argentinos Jrs vs. Huracán en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan en un duelo clave.

Argentinos Juniors recibe este martes a las 21:30 a Huracán por los cuartos de final del torneo Apertura. Un duelo que promete un choque de estilos, entre un "Bicho" que es desde hace tiempo uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, con una propuesta de mucha posesión de la pelota y ataque. Pero enfrente tendrá al conjunto de Diego Martínez, que viene entonado después de eliminar a Boca en La Bombonera con dos jugadores menos.

Para los dirigidos por Nicolás Diez el debe sigue estando en no poder trasladar a títulos los buenos procesos que ha tenido en el último año y medio. Y no ha sabido responder en algunas ocasiones en los cruces mano a mano, con el recuerdo fresco de la final perdida en Córdoba frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina y frente a Barcelona de Guayaquil en la fase 2 de la Copa Libertadores.

Por dónde ver Argentinos Juniors contra Huracán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Argentinos Juniors y Huracán de este martes a las 21:30 será transmitido por el Pack Fútbol (ESPN Premium o Xuper TV).

La expectativa de Nicolás Diez sobre el próximo cruce

El entrenador del conjunto de La Paternal se refirió a lo que será el cruce por los cuartos de final y al tipo de rival con el que se puede encontrar. "Huracán es un equipo duro, difícil, viene de dar un golpe importante en cancha de Boca. Jugamos hace poco en cancha de Huracán y nos tocó ganar (2 a 1 en Parque Patricios), fue un partido difícil, tiene un gran entrenador, con una idea de juego, veremos con qué nos encontramos", expresó el DT.

El "Bicho" de La Paternal sueña en grande.

A su vez, analizó lo que fueron las eliminaciones anteriores de sus dirigidos y a la deuda que tienen de poder concretar en un título todo lo que bueno que realizaron. "Esto de la mufa, no ganar, me parece que perdimos por penales, casi siempre nos impusimos, perdimos con Boca en cancha de Boca en los playoff. Primero hay que jugar y hay que estar, perdimos una final por penales, la sigo sufriendo, hay que vivirlo. A veces te toca ganar y a veces perder, pero si te mantenés ahí, en algún momento se te va dar. Si no estás ahí y no lo vivís, es difícil que lo puedas afrontar", resaltó el entrenador.

El sueño postergado de Huracán

Para el "Globo" llegar a esta instancia es estar nuevamente a las puertas de pelear por lograr un título liguero que se le niega desde hace 53 años, con aquel inolvidable Metropolitano 1973 con César Luis Menotti de entrenador. Y el año pasado se quedó a un solo paso de poder quebrar esa mala racha, pero perdió la final en Santiago del Estero ante Platense. El camino por delante es Argentinos Juniors y una posible semi frente a Unión o Belgrano, en un cuadro que quedó abierto para cualquiera.