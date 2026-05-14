Un estudio advierte del peligro del calor excesivo en el Mundial de 2026

FOTO DE ARCHIVO. Vista general del estadio Lincoln Financial Field durante un día de prensa previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Filadelfia, Pensilvania, EEUU

El sindicato mundial de ​futbolistas volvió a expresar este jueves su preocupación por las altas temperaturas en el Mundial de 2026, después de que los científicos advirtieran de que ha aumentado considerablemente la probabilidad de que se alcancen ‌temperaturas peligrosas para los jugadores y los ‌aficionados.

Un análisis realizado por el grupo de análisis climática World Weather Attribution reveló que aproximadamente una cuarta parte de los 104 partidos del torneo ampliado, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, probablemente se jugarán en condiciones que superen los límites de seguridad recomendados por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO). Esto supone casi el doble del riesgo observado en la Copa del Mundo de 1994 celebrada en Estados Unidos.

Según los investigadores, alrededor de cinco partidos podrían disputarse en condiciones consideradas inseguras, en las que se recomendaría su aplazamiento.

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Los científicos evaluaron el riesgo utilizando ​las horas de inicio de los ⁠partidos y el índice de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), que mide la eficacia con la que el ‌cuerpo puede enfriarse.

"Los cálculos para estimar la probabilidad de que los partidos de la Copa ⁠del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de 2026 ⁠se disputen en condiciones de WBGT elevado coinciden con los cálculos de la FIFPRO publicados en 2023", afirmó el director médico de la FIFPRO, Vincent Gouttebarge.

"Estas estimaciones justifican la necesidad —y la aplicación— de una serie de estrategias de mitigación ⁠con el fin de proteger mejor la salud y el rendimiento de los jugadores cuando se ​exponen a condiciones de calor."

La FIFPRO recomienda medidas de refrigeración cuando el WBGT supere ‌los 26 grados centígrados y afirma que los partidos ‌deberían aplazarse si supera los 28 °C, lo que equivale aproximadamente a 38 °C con calor seco o a ⁠30 °C con alta humedad.

La FIFA dijo a Reuters que ha llevado a cabo una planificación de riesgos por calor, con medidas que incluyen pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad de los partidos, infraestructura de refrigeración para aficionados y jugadores, ciclos de trabajo y descanso adaptados, y una mayor preparación médica que se adapta a las ​condiciones en tiempo ‌real.

"La FIFA se compromete a proteger la salud y la seguridad de los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal", dijo el organismo rector mundial en un comunicado.

"UN FÚTBOL MÁS CONSERVADOR"

Chris Mullington, anestesista consultor del Imperial College London NHS Trust y profesor clínico titular del Imperial College London, afirmó que es más probable que el calor extremo influya en la forma de jugar los partidos que provoque ⁠emergencias médicas generalizadas entre los jugadores.

"Será más una cuestión de rendimiento que de salud", dijo. "Estos jugadores son atletas de élite y están aclimatados. Verás a los jugadores regular su propio ritmo. Esa termorregulación conductual es muy difícil de anular".

"Así que es posible que acabemos viendo un fútbol más conservador."

Según el análisis, se espera que los sistemas de refrigeración reduzcan parte del riesgo en tres de las 16 sedes.

Sin embargo, más de un tercio de los partidos con al menos un 10% de probabilidades de superar los 26 °C de WBGT están programados en estadios sin aire acondicionado, entre ellos los de Miami, Kansas ‌City, Nueva York y Filadelfia.

Entre ellos se encuentra la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, que ahora se enfrenta a una probabilidad de una entre ocho de superar el umbral de los 26 °C y a un riesgo de aproximadamente el 3% de alcanzar el nivel más peligroso —casi el doble del riesgo que habría supuesto en 1994—, según el análisis.

Friederike Otto, profesora de ciencias climáticas en el Imperial College de Londres, señala que los resultados ponen de ‌relieve la necesidad de que la FIFA reconsiderara cuándo se programan los futuros Mundiales, especialmente en regiones vulnerables al calor estival extremo.

"Desde el punto de vista de la salud, sería aconsejable celebrar estos eventos (los Mundiales) más temprano o más tarde en el ‌año, para que se pueda ⁠disfrutar de una fiesta del fútbol en lugar de algo que suponga un riesgo sanitario masivo para toda la ciudad", dice Otto.

La FIFPRO también advirtió de que, aunque los estadios con ​aire acondicionado en ciudades como Dallas y Houston pueden ayudar a proteger a los jugadores, los aficionados que asistan a los partidos y a los festivales al aire libre podrían seguir expuestos a períodos prolongados de calor peligroso.

Con información de Reuters