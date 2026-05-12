Claudio Úbeda se cansó de dos jugadores de Boca y los sacaría para la Copa Libertadores

Úbeda se cansó de dos jugadores de Boca y los sacaría para la Copa Libertadores.

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se cansó de los errores de dos jugadores que habitualmente son titulares y todo indica que saldrán del equipo para recibir a Cruzeiro de Brasil por la Copa Libertadores 2026. La inesperada derrota por 3-2 frente a Huracán en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino, caló hondo en el cuerpo técnico del "Xeneize".

Por lo tanto, de acuerdo con la información del cronista Augusto César en ESPN, abandonarán la alineación nada menos que Marcelo Weigandt y Lautaro Di Lollo. El lateral derecho le dejaría la posición a Malcom Braida, mientras que el sitio del primer central juvenil lo ocupará Jorge Figal.

Los insólitos dos penales en el arranque del primer tiempo de la prórroga le costarían muy caro a Di Lollo, que fue de los mejores futbolistas del semestre en Boca. Por su parte, Weigandt se mantiene con un rendimiento bajo desde hace varios encuentros, sin demasiada firmeza en la marca e irresoluto a la hora de proyectarse al ataque. En cambio, Braida y Figal cumplieron con creces en la mayoría de los cotejos en los que tocó estar en el once a lo largo del año. No obstante, el ex San Lorenzo no se siente tan cómodo por la derecha y suele desempeñarse mejor por el costado izquierdo.

El resto de la formación sería la misma que ante el "Globo" a excepción del lesionado Adam Bareiro, que por su doble desgarro sería reemplazado por Milton Giménez. Tampoco dirá presente Santiago Ascacíbar, expulsado en el duelo anterior, para que seguramente ingrese en esa zona Tomás Belmonte.

Di Lollo pagaría los platos rotos en Boca por los dos penales ante Huracán.

La posible formación de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

De cara a este encuentro determinante para las aspiraciones de ambos de clasificar a los octavos de final en el Grupo D, que completan Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, Úbeda colocaría desde el comienzo a Leandro Brey; Malcom Braida, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Boca vs. Cruzeiro: hora, TV en vivo y streaming

El "Xeneize" recibirá al "Azulao" el martes 19 de mayo a las 21.30 con la transmisión en vivo en la televisión de los canales Telefe y Fox Sports. En tanto, el streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Qué necesita Boca para clasificar en la Libertadores?

Ganarles a Cruzeiro y Universidad Católica en La Bombonera.

Si suma 4 puntos:

Si empata con Cruzeiro y vence a la Católica, clasifica directamente.

Si vence a Cruzeiro por dos o más goles y empata con la Católica, también asegura su pase.

Si vence a Cruzeiro por sólo un gol y empata con la Católica, necesitará que la Católica no le gane a Barcelona para no depender de la diferencia de gol general.

Si suma 3 puntos:

Si gana un partido y pierde el otro, sólo clasifica segundo si Barcelona logra empatar o ganar contra el equipo al que Boca derrotó.

Si suma 2 puntos: