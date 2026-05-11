Después de la dura eliminación ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura, Boca Juniors recibió otra mala noticia de cara a sus compromisos restantes por la Copa Libertadores 2026: Adam Bareiro sufrió dos desgarros, uno en el abdomen y el otro en su aductor derecho, y no estará disponible para el próximo compromiso ante Universidad Católica. El delantero paraguayo venía cargado muscularmente desde el duelo ante Cruzeiro en Belo Horizonte, pero fue en el cruce ante el 'Globo' en La Bombonera que terminó de lastimarse: "Se me soltó algo", dijo al salir. Por este motivo, debió ser reemplazado en el primer tiempo y será baja por varias semanas.

En base a este diagnóstico, el atacante con pasado en San Lorenzo y River Plate no volverá a las canchas sino hasta después del Mundial 2026. Incluso, su convocatoria a la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro podría estar en riesgo: a pesar de su gran primer semestre en el que sumó buenas actuaciones con el 'Xeneize', esta lesión podría marginarlo de la pelea por un lugar entre la lista de 26 convocados al certamen con la 'Albirroja'.

Lesionado Bareiro en Boca: el momento que atravesaba el delantero y quién será su reemplazante

En medio de ese escenario, el cuerpo técnico deberá reorganizar el ataque para enfrentar a Universidad Católica, rival directo en la pelea por la clasificación: Boca y el conjunto chileno llegan a las últimas jornadas del grupo separados por pocos puntos, en una zona también integrada por Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, que se mantienen en la lucha por el pase a octavos. Ahora, el entrenador Claudio Úbeda deberá buscar un reemplazante para Bareiro: en principio, sin hacer muchos retoques en el esquema, la opción principal para esa posición es Milton Giménez, quien lo reemplazó ante Huracán.

Bareiro había sido titular frente a Cruzeiro y formó parte de un equipo que intentó sostener el empate en Brasil pese a jugar gran parte del encuentro con un hombre menos. Tras su expulsión, Boca retrocedió varios metros en el campo y resistió hasta los minutos finales, cuando el conjunto local consiguió el único gol de la noche. La derrota también significó el final de una extensa racha invicta para el equipo argentino y profundizó las dificultades históricas del club jugando en territorio brasileño.

Los números de Adam Bareiro en Boca

14 partidos disputados.

Seis goles.

Una asistencia.

Cinco amonestaciones y una expulsión.

Cómo sigue el camino de Boca en la Copa Libertadores

El próximo compromiso del 'Xeneize' será el martes 19 de mayo a las 21:30 cuando Boca reciba a Cruzeiro en La Bombonera por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo brasileño es uno de los rivales directos por la clasificación y el resultado de ese encuentro marcará a fuego las posibilidades de clasificar a la siguiente instancia.

La situación en la tabla del grupo obliga al cuadro argena sumar de a tres en ambos partidos. Tras la derrota sufrida en Ecuador contra Barcelona de Guayaquil en la fecha 4, el margen se achicó considerablemente. El Xeneize necesita victorias para no depender de otros resultados y asegurar su pase a la fase eliminatoria.