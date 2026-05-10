Quién es el paciente cero que desató el brote de hantavirus en el crucero

Este sábado se conoció la identidad del denominado paciente cero que desató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se encuentra en camino al puerto de Granadilla, en Tenerife, España, tras haber estado varado varios días en Cabo Verde.

Se trata de Leo Schilperoord (70 años) y su esposa Mirjam Huisman (69), quienes murieron en abril a causa de la enfermedad transmitida por roedores silvestres. Estaban en el tramo final de un viaje de cinco meses por Sudamérica para ver aves, ya que ambos eran ornitólogos. Habían emprendido la vuelto a bordo del Hondius.

La pareja era conocido dentro de la comunidad, como en Haulerwijk (Frisia, Países Bajos), el pueblo de unos de 3000 habitantes donde vivían. Habían publicado ensayos sobre aves en revistas especializadas.

La despedida de la comunidad

La asociación vecinal de Boskrane había despedido hace unos días a la pareja con un sentido mensaje: "Durante su viaje de regreso tras una gira por Sudamérica, nos enteramos con gran pesar del fallecimiento de nuestros vecinos Leo Schilperoord, el 11 de abril, y poco después su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, el 26 de abril. Sus fallecimientos, con tan poca diferencia de tiempo, nos conmueven profundamente. Deseamos a la familia y a sus seres queridos mucha fuerza".

También se publicó otro obituario sentido en la revista local Haulerwijk en el que expresaron: "Como pájaros en vuelo. Tras despedirse de su esposo Leo Schiperoord el 11 de abril, nuestra querida amiga Mirjam Schilperoord-Huisman falleció el 26 de abril. Te vamos a extrañar, así como tus historias".

"El hermoso viaje que estaban emprendiendo juntos se ha visto truncado de forma abrupta y definitiva. Queremos que regresen a casa en paz y recordarlos", manifestó un familiar a través de la organización Namens de Familie, que ayuda a víctimas y familiares de crímenes, accidentes de tránsito y desastres, según el medio De Gerderlander.

Las muertes

Leo murió repentinamente a bordo el pasado 11 de abril, y en ese momento no se pudo determinar la causa de su muerte. Incluso, cuando el capitán del crucero anunció la muerte del biólogo un día después, creían que había sido por "causas naturales" y que el médico del navío había precisado que "cualquier problema de salud con el que estuviera luchando" Leo, "no eran infeccioso", según el New York Post.

Dos semanas después, el cuerpo de Schilperoord fue desembarcado en la isla de Santa Elena, Mirjam -que ya tenía síntomas en el barco- dejó el barco para acompañar la repatriación del cuerpo de su marido a Países Bajos.

La mujer debía hacer escala en Johannesburgo, Sudáfrica, donde debía hacer escala, pero le impidieron subir al avión dada la gravedad de su estado de salud. Mirjam se descompuso en el aeropuerto y fue trasladada al hospital, donde murió el 26 de abril.

¿Cómo se contagió la pareja?

De acuerdo a la reconstrucción que realizó el Ministerio de Salud de la Nación, la pareja había llegado a la Argentina el 27 de noviembre de 2025 luego viajaron 40 días para cruzar a Chile, el 7 de enero.

En el país vecino, recorrieron 24 días también en auto, ingresaron de vuelta por Neuquén y volvieron a Chile 12 días más tarde. Cruzaron a la Argentina nuevamente, esta vez por el paso Cristo Redentor, Mendoza, y fueron hasta Misiones en un viaje de 20 días en auto.

El 13 de marzo cruzaron a Uruguay y volvieron a entrar en Argentina el 27 de marzo. El 1 de abril abordaron el barco MV Hondius en Ushuaia y ya el 6 de abril Leo comenzó a tener síntomas de hantavirus: fiebre alta, cefalea, dolor de estómago y diarrea.