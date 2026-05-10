Con las miras puestas en el 2027, una encuesta midió la imagen de un puñado de dirigentes nacionales. La tendencia general es de deterioro para toda la dirigencia política, pero con velocidades distintas: la mayoría presentó niveles de desaprobación superiores a su imagen positiva, a excepción del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que es el único que se mantuvo estable.

Mientras que el Gobierno Nacional pelea para contenerse a sí mismo frente al escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y las múltiples propiedades que adquirió en los últimos meses, la consultora Reale Dalla Torre realizó un relevamiento a principios de este mes y mostró un crítico panorama para un grupo de dirigentes nacionales.

Los medidos fueron el propio presidente Javier Milei, el gobernador Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex presidente Mauricio Macri y la senadora nacional Patricia Bullrich.

Todos en alerta, menos Kicillof: qué reveló el informe

El documento, difundido en las últimas horas, demostró que mientras que Milei subió su imagen positiva de 38% a 41,5%, su contraparte negativa creció todavía más: de 44,8% a 51,3%. En la síntesis sus números netos empeoraron de -6,8 a -9,8.

En paralelo Axel Kicillof, quien fue valorado como el opositor directo que polariza con el presidente, tuvo un mejoramiento del 4,5% en su imagen positiva al pasar del 29,6% al 34,1%, sin que la negativa se dispare. Aunque desde la consultora coincidieron en que es "una mejora modesta", destacaron que es el único dirigente con tendencia favorable.

Por su parte la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo la peor caída del mes, con un saldo negativo que pasó del 48,9% a 57,4% y una imagen positiva del 32,4%. Se deterioró 12,3 puntos de neta, mucho más que cualquier otro dirigente. El ranking lo cerró Patricia Bullrich al quedarse con un rechazo del 53,5% y un respaldo del 33,2%, lo que en números netos la deja con una diferencia negativa de -20,3. Macri profundizó su piso histórico con -42,8 de diferencia, quedándose apenas con un respaldo 22,3% y un repudio del 65,1%.

Resultados en primera vuelta: Milei a la cabeza, con Kicillof como el peronista que más mide

Bajo la pregunta de a quién votaría si las elecciones fueran hoy, el documento de Realle Dalla Torre ubicó a Javier Milei como el dirigente con mayor apoyo de cara a una primera vuelta electoral, con el 31,8% de las preferencias. En segundo lugar aparece Axel Kicillof con el 17,2%, mientras que un eventual "candidato de un espacio nuevo" reuniría el 12,2%. Más atrás se posicionan Sergio Massa con el 7,1% y Victoria Villarruel con el 5,1%.

El relevamiento también muestra una importante porción de electores indecisos o alejados de las opciones tradicionales. El voto en blanco o la decisión de no votar alcanza el 11,8%, mientras que el 9,6% respondió que no sabe a quién elegir. En tanto y al final, el Frente de Izquierda sumaría el 3,5%, mientras que Juan Grabois registraría el 1,7% de intención de voto.