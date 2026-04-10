El año electoral todavía está lejos, pero Argentina ya vive en campaña permanente. Desde enero hasta estos primeros días de abril de 2026, al menos una decena de consultoras publicaron encuestas sobre las presidenciales de 2027, y el cuadro que emerge es inédito desde que Javier Milei llegó al poder: por primera vez, el presidente enfrenta un escenario genuinamente competitivo, donde su reelección ya no luce asegurada y algunos sondeos incluso lo muestran perdiendo en un hipotético balotaje.

El punto de partida: enero optimista para el oficialismo

Las primeras mediciones del año llegaron con el viento a favor para La Libertad Avanza, todavía impulsada por el resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2025. La consultora Trends realizó un relevamiento nacional sobre 2.000 casos entre el 5 y el 16 de enero y los resultados mostraron al oficialismo cómodo. Al preguntar a qué espacio político votarían en 2027, el 43% se inclinó por La Libertad Avanza de Javier Milei, y el peronismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof quedó en segundo lugar con un 32%. Provincias Unidas de Llaryora y Pullaro llegó al 4% y un bloque de "otro espacio político" alcanzó el 11%.

Ese mismo estudio incluyó la pregunta más picante: cómo quedaría un balotaje entre Milei y Axel Kicillof. El resultado fue un triunfo libertario: el 49% volvería a votar a Milei, mientras que el 35% elegiría al gobernador bonaerense. Un 9% votaría en blanco o nulo y el 7% restante permanecía indeciso. Pero pasaron cosas. Y el escenario cambió.

También en enero, y con criterio similar, la consultora Opina Argentina publicó una encuesta sobre 3.590 casos. El resultado mostró a Milei con un 48% de imagen positiva frente a un 51% de opiniones negativas o muy negativas, consolidándose como la figura política más valorada del país al inicio del año. El estudio también detectó una brecha de género notable: su aprobación era mayor entre los jóvenes de 16 a 29 años, con el 54% de respaldo.

Febrero: primeras grietas en la imagen

El segundo mes del año trajo señales de alerta para el Gobierno. La consultora Giacobbe Opinión Pública —habitualmente favorable al oficialismo— realizó entre el 23 y el 27 de febrero un estudio sobre 2.500 casos. Milei cosechó una imagen positiva de 41,7% contra una negativa de 49,6%, con una regular del 6,5%. Lo más llamativo fue la tendencia: la imagen positiva del Presidente mostró un sendero de caída desde febrero del año anterior, cuando se ubicaba apenas por encima del 50%.

En paralelo, la consultora Analogías publicó su propio informe de febrero. Registró que la aceptación de Milei fue de 42,8% y el rechazo del 51,9%. La coincidencia entre una encuestadora oficialista y una opositora en torno al mismo rango reforzó la lectura de que el desgaste era real.

El cuadro electoral más completo de febrero lo aportó CB Global Data, con un relevamiento nacional de 2.588 casos realizado entre el 10 y el 15 de ese mes. Javier Milei lideró con un 35,7% de intención de voto, seguido por Axel Kicillof con un 22,5% y Victoria Villarruel con un 5,2%. El estudio marcó para Milei un piso de voto seguro de 28,7% y un techo de 39,2%, frente al piso de 19,3% y techo de 30,9% de Kicillof. La conclusión fue contundente: con esos números, si las elecciones fueran hoy, Milei quedaría lejos de alcanzar el 45% de los votos o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, condiciones necesarias para ganar en primera vuelta, forzando inevitablemente un balotaje.

Ese mismo estudio introdujo un factor disruptivo: la eventual postulación de Victoria Villarruel fue vista como un factor que dificultaría aún más una victoria oficialista en primera vuelta, al dividir el voto libertario.

También en febrero, la encuesta de Delfos ubicó la imagen positiva del Gobierno cerca del 40% frente a una negativa consolidada en 50%, mientras que Synopsis registró 38,5% de evaluación positiva contra 54% negativa, y Hugo Haime midió 57% de desaprobación y 41% de aprobación.

Marzo: el quiebre

Marzo fue el mes en que el escenario se transformó de manera más profunda. Varios sondeos convergieron en señalar que, por primera vez desde el cambio de gobierno, el desgaste de Milei comenzó a traducirse en números electorales concretos.

La encuesta más comentada fue la de Atlas Intel junto a Bloomberg, realizada sobre 5.037 casos entre el 20 y el 24 de marzo. El relevamiento midió a 22 dirigentes políticos y ubicó a Axel Kicillof al frente del ranking con el 38% de imagen positiva. Patricia Bullrich quedó empatada en imagen positiva con Kicillof, aunque su negativa llegó al 60%.

En el plano estrictamente electoral, la última encuesta de CB Global Data de marzo sobre 2.015 casos fue la que más tensión generó en el oficialismo. En un escenario individual, Milei obtuvo 28,3%, seguido por Kicillof con 24,2% y Bullrich con 7,8%. Más atrás aparecieron Juan Grabois con 6,7%, María Eugenia Vidal con 5,4%, Leandro Santoro con 4,7%, el pastor Dante Gebel con 3,2%, Villarruel con 2,8% y Miguel Ángel Pichetto con 1,4%. La diferencia entre Milei y Kicillof, de apenas 4,1 puntos, no resultó estadísticamente significativa dentro del margen de error del estudio.

Pero el dato que más impacto tuvo fue el de la suma por espacios: la sumatoria de La Libertad Avanza con Milei y Bullrich llegó a 36,1%, frente al 37% del acumulado entre Kicillof, Grabois y Santoro —una diferencia de apenas 0,9 puntos a favor del bloque opositor, tampoco estadísticamente significativa, pero históricamente inédita.

La consultora Delfos mostró el escenario más igualado de todos: el presidente alcanzó 34,2% de intención de voto frente a 33,4% de Axel Kicillof, un empate técnico.

Tendencias Consultora y Proyección Consultores aportaron sus propias mediciones con leves diferencias, pero en la misma dirección. Tendencias reportó 38,1% para Milei y 33% para Kicillof; Bregman se consolidó como tercera fuerza con 11,4%. Proyección mostró casi 40% para LLA frente a casi 32% para el peronismo. En todos los casos, el veredicto fue el mismo: si la elección fuera hoy, se necesitaría un balotaje.

El escenario más disruptivo lo aportaron las consultoras Alaska y Trespuntozero, que difundieron una serie mensual de 27 mediciones —de diciembre de 2023 a marzo de 2026— para un hipotético balotaje entre Milei y Sergio Massa. A lo largo de gran parte del período analizado, la tendencia se mantuvo relativamente estable con Milei por encima, con una ventaja que solía oscilar entre los dos y seis puntos porcentuales, y valores del presidente generalmente en una franja del 51% al 55%. Pero hacia el cierre de la serie se registró un cambio significativo. Según el sondeo realizado en marzo, Massa se impondría con un 52,1% contra un 47,9% de Milei, con proyección de votos en blanco e indecisos. Era la primera vez que la tendencia se invertía desde el inicio del gobierno libertario.

Abril: el piso se rompe

Los primeros días de abril confirmaron y profundizaron la tendencia. Según una encuesta de Atlas Intel con 5.037 casos a nivel nacional, el 62% de los argentinos tiene una valoración negativa de Milei, frente a un 37% de aprobación. La desaprobación creció casi 10 puntos desde diciembre.

La única consultora que siguió mostrando números consistentemente favorables al oficialismo fue Isasi-Burdman. Su estudio de principios de abril, realizado sobre 2.190 casos entre el 20 y el 26 de marzo, preguntó directamente por la reelección. El resultado fue de 46% a 39% a favor de Milei. En el cuadro por espacios, La Libertad Avanza también apareció al frente, aunque ya no con una brecha tan grande como la que esta misma consultora había registrado en mediciones anteriores.

El mapa de los rivales

Más allá de los números de Milei, las encuestas de 2026 comenzaron a perfilar el campo opositor con mayor nitidez.

Axel Kicillof aparece en casi todos los estudios como el principal rival del oficialismo. Su imagen positiva oscila entre el 38% y el 40% según la consultora. Dentro del espacio opositor es el dirigente que aparece con mayor volumen político: el estudio de CB Global Data de febrero le asignó 19,3% de voto seguro, que podría crecer hasta 30,9% si se suman quienes lo consideran una opción posible.

En la última encuesta de AtlasIntel, Kicillof apareció al tope del ranking de imagen, con 38% de respuestas positivas y 54% negativas —un diferencial de -16 puntos, mejor que el de Milei y Bullrich.

El resto del espectro opositor —Grabois, Santoro, Villarruel, Vidal, Schiaretti— aparece en cifras de un dígito o apenas por encima, sin masa crítica para proyectarse como alternativas competitivas en este momento.

Conclusión: balotaje inevitable, resultado abierto

Si algo resume el estado de las encuestas a abril de 2026 es lo siguiente: todas las consultoras, sin excepción, coinciden en que si la elección presidencial se celebrara hoy, ningún candidato alcanzaría los umbrales necesarios para ganar en primera vuelta. Las tendencias convergen en el sentido de que sería necesario un balotaje para definirla

Lo que cambió en estos meses es quién ganaría ese balotaje. En enero, Milei aventajaba a Kicillof por 14 puntos en segunda vuelta según Trends. En marzo, según Delfos, Kicillof arrancaría ese escenario con una intención de voto similar a la que obtuvo Massa en 2023 —46%— contra un Milei en torno al 38%, lo que sugería una erosión del voto blando libertario.

El escenario, en suma, sigue siendo abierto, con el oficialismo todavía al frente pero con una ventaja que se achica mes a mes, empujada por los escándalos de corrupción libertarios. La pregunta que recorre los pasillos políticos es si el piso de Milei es un piso de verdad, o si el deterioro todavía tiene recorrido.