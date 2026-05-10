Hay historias que solo pueden pasar en Córdoba. Una joven se recibió de abogada, salió a festejar con la clásica caravana de bocinazos, espuma y gritos junto a familiares y amigos, y en medio de la celebración ocurrió algo que nadie tenía en el guion: La Mona Jiménez pasó por el lugar, frenó su auto y se bajó a felicitarla.

La escena tuvo lugar el viernes por la mañana en la esquina de Sagrada Familia y Mariano Larra, donde el grupo celebraba el logro de la flamante profesional. Lo que era una mañana de festejo como tantas otras en la ciudad se transformó en un momento irrepetible cuando el máximo referente del cuarteto apareció de casualidad en ese mismo punto.

El gesto de La Mona que desató la emoción

La Mona Jiménez circulaba en su vehículo por la zona cuando vio la caravana de recibida. Lejos de pasar de largo, el ídolo popular frenó, se bajó del auto y se acercó directamente a la joven abogada para saludarla y felicitarla por el título.

El gesto desató una reacción en cadena. La recién recibida no podía creer lo que estaba pasando. Los familiares y amigos que acompañaban la celebración explotaron de emoción al ver quién se había sumado al festejo. Entre abrazos, gritos y la incredulidad de todos los presentes, La Mona le dedicó unas palabras de felicitación que convirtieron esa mañana en una historia para contar toda la vida.

Un video que se hizo viral en horas

El momento quedó registrado en video y fue compartido rápidamente en redes sociales, donde se viralizó en cuestión de horas. Las imágenes muestran la caravana en plena esquina cordobesa, la aparición inesperada de La Mona y la reacción de emoción pura de la protagonista. La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que celebraron el gesto del cantante.

La escena funcionó como una postal perfecta de la identidad cordobesa: una recibida universitaria con caravana, el cuarteto como banda sonora emocional de la ciudad y el saludo del artista más querido de la provincia apareciendo justo donde nadie lo esperaba.

La Mona y su vínculo con la gente

El episodio no sorprende a quienes conocen la relación de Carlos Jiménez con su público. A lo largo de décadas, La Mona construyó un vínculo con los cordobeses que trasciende los escenarios. No es la primera vez que el cantante protagoniza gestos espontáneos de este tipo en la calle, algo que lo consolidó como un ídolo popular en el sentido más genuino del término.

A diferencia de otras figuras que limitan el contacto con la gente a los shows o las redes sociales, La Mona mantiene una cercanía con la calle que lo distingue. Frenar el auto para saludar a una desconocida que celebra su título universitario es el tipo de acción que refuerza ese vínculo y que explica por qué su figura trasciende generaciones en Córdoba.

Una celebración que nadie va a olvidar

Para la joven abogada, la mañana del viernes ya era especial antes de que apareciera La Mona. Recibirse de una carrera universitaria es un logro que marca la vida de cualquier persona y de su entorno. Pero el agregado inesperado del saludo del máximo referente del cuarteto convirtió ese momento en algo que difícilmente pueda ser superado por cualquier otra celebración futura.

La historia resonó más allá de Córdoba y se instaló como una de esas noticias que generan unanimidad en las redes: pura emoción, sin polémica, con un protagonista que sigue demostrando por qué es uno de los artistas más queridos de la Argentina.