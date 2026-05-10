Paulo Dybala rompió el silencio sobre su futuro y lo que dijo sacudió a todo el mundo Boca. Tras la victoria de la Roma frente al Parma, el delantero cordobés habló con Sky Sports y confirmó algo que se especulaba desde hacía semanas: su tiempo en el club italiano está llegando a su fin.

"Mi contrato con Roma dice que el próximo será mi último partido frente a la afición. Desconozco mi futuro aunque me gustaría saberlo", reconoció la Joya en declaraciones que llegaron a Buenos Aires en cuestión de minutos y encendieron la ilusión de millones de hinchas xeneizes.

Lo más llamativo de la declaración de Dybala no fue la confirmación de su salida sino lo que reveló sobre el vínculo con la dirigencia de la Roma. El delantero argentino dejó en claro que nadie del club italiano se comunicó con él para ofrecerle una renovación de contrato. A pesar de haber sido una figura importante en los últimos años, la Loba no dio señales de querer retenerlo.

Esa inacción del club romano fortalece el escenario más favorable para Boca: Dybala quedaría con el pase en su poder a partir de junio y podría negociar libremente con cualquier institución. La posibilidad de incorporarlo a costo cero es lo que mantiene viva la ilusión en la Ribera.

Sin embargo, el cordobés también dejó una frase que generó intriga: reconoció que tiene una idea sobre su destino pero prefirió guardársela. "Tengo una idea, pero me la guardo para mí", dijo, alimentando las especulaciones sobre un posible regreso al fútbol argentino.

Lo que dijo Dybala sobre Boca y Paredes

Las declaraciones de Dybala ante Sky Sports no fueron las únicas que alimentaron el sueño xeneize en las últimas semanas. En diálogo con el programa Lo del Pollo, el delantero ya había hablado abiertamente sobre el vínculo que mantiene con Leandro Paredes y su familia, y cómo esa relación lo conecta de forma permanente con el mundo Boca.

Dybala contó que los mensajes de Paredes y de Camila Galante son constantes, y que desde que el volante se fue a Buenos Aires la insistencia sobre un posible reencuentro no paró. El propio delantero reconoció que la partida de Paredes y su familia fue un golpe emocional fuerte tanto para él como para Oriana Sabatini.

La presión del entorno boquense más cercano a Dybala es un factor que no se puede subestimar. Paredes no es solo un compañero de Selección sino un amigo íntimo cuya influencia sobre la decisión de la Joya podría resultar determinante.

El esfuerzo económico que debería hacer Dybala

La ilusión tiene un límite concreto y ese límite es el dinero. Si bien Boca podría incorporar a Dybala sin pagar transferencia, el desafío pasa por el salario. Actualmente, el cordobés percibe en la Roma una cifra que supera ampliamente el tope salarial del plantel xeneize, cuya referencia máxima la marca Paredes.

Para que la operación sea viable, Dybala debería resignar una parte importante de sus ingresos. Este punto será clave en cualquier negociación y, por ahora, no hay definiciones al respecto. La disposición del jugador a aceptar una reducción salarial significativa será la variable que defina si el sueño se convierte en realidad o se queda en eso.

Boca no es el único interesado

El panorama se complica si se tiene en cuenta que Dybala no le faltarán opciones. Equipos como Flamengo y Galatasaray ya mostraron interés en hacerse con los servicios del argentino, y ambos cuentan con un poder económico que supera al de Boca. La competencia por la Joya será feroz y el factor sentimental deberá pesar más que las cifras para que el desenlace favorezca al Xeneize según consignó el sitio Planeta Boca Juniors.

El otro factor que genera incertidumbre es el físico. Dybala arrastró lesiones recurrentes en los últimos meses de su estadía en Roma, un historial que cualquier club evaluará antes de ofrecer un contrato largo. Boca deberá analizar ese riesgo si avanza formalmente en la negociación.

Lo concreto es que Dybala confirmó su salida de la Roma, que nadie del club lo llamó para retenerlo y que tiene una idea sobre su futuro que prefiere no revelar. Para los hinchas de Boca, esa combinación de factores alcanza para soñar. Las próximas semanas serán decisivas.