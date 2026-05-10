Di María destruyó a un dirigente del fútbol argentino por lo que dijo sobre Rosario Central: "Hablan al pedo"

Rosario Central logró una importante victoria por 3-1 frente a Independiente, asegurando así su lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo canalla revirtió el marcador gracias a un gol decisivo de Ángel Di María, quien además aprovechó para enviar un mensaje contundente tras las controversias previas al partido.

La polémica se había desatado días antes cuando Néstor Grindetti, presidente de Independiente, publicó en sus redes sociales una advertencia sobre una posible polémica arbitral que podría perjudicar a su equipo durante el encuentro. Sin embargo, el partido se desarrolló sin mayores controversias y el propio 'Fideo' no dejó pasar la oportunidad para responder a esas declaraciones.

El crack de Rosario Central se refirió directamente a las palabras del dirigente rojinegro: “Lamentablemente, hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver. Lo hablé con muchos de los chicos de Independiente durante el partido. Las cosas externas quedan afuera; entre nosotros estuvo todo bien, se vio hasta el final”.

Di María destacó el rendimiento de su equipo: “El equipo hizo un gran trabajo, demostramos que jugamos al fútbol, que hacemos las cosas muy bien, que estamos trabajando muy bien. Nosotros demostramos adentro de la cancha”, afirmó con firmeza.

Más allá de la polémica, la alegría por la clasificación prevaleció en Rosario Central. Con el pase asegurado a la siguiente ronda del torneo, el equipo y especialmente Di María, que fue clave en el triunfo, buscarán ahora dar un paso más hacia el título del Torneo Apertura.