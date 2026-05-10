Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris anuncian una gira conjunta histórica: “La fiesta más increíble del mundo ahora es tour”.

Dos de las bandas más queridas y festivas de Latinoamérica se unen por primera vez en una gira conjunta que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año. Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris presentaron “La fiesta más increíble del mundo”, un espectáculo compartido que recorrerá distintos países de la región con una premisa clara: transformar cada fecha en una celebración masiva.

El anuncio confirma una colaboración que, aunque se venía insinuando desde hace años por la afinidad estética y musical de ambas bandas, nunca se había concretado en formato de gira. Con trayectorias paralelas marcadas por el humor, la mezcla de géneros, la estética circense en el caso de Los Caligaris y el espíritu popular de himnos generacionales en el caso de Los Auténticos Decadentes, el encuentro aparece como una síntesis natural dentro de la música latinoamericana.

Una gira que cruza países y generaciones

La primera etapa del tour ya tiene fechas confirmadas en Argentina, México y Colombia, con presentaciones en ciudades como Córdoba, Bogotá, Monterrey, Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana y Ciudad de México, entre otras.

En Argentina, el punto de partida será el 22 de agosto en el Quality Arena de Córdoba, una ciudad clave en la historia de Los Caligaris, banda surgida en el barrio Residencial América y convertida en emblema del ska festivo nacional. Luego, la gira continuará por distintos escenarios internacionales, con una de las fechas centrales en el Movistar Arena de Bogotá el 14 de noviembre y el cierre mexicano en el Estadio GNP Seguros de CDMX el 27 de noviembre.

Las entradas ya están disponibles para algunas fechas como Córdoba y México, mientras que nuevas ciudades serán anunciadas próximamente, según adelantaron las bandas.

Dos estilos, una misma identidad festiva

La unión no sorprende a nivel conceptual. Los Auténticos Decadentes, nacidos en los años 80 en Buenos Aires, construyeron una identidad basada en la fusión de rock, cumbia, ska y pop, con una colección de himnos que atraviesan generaciones como “La guitarra”, “El murguero” o “Loco (tu forma de ser)”. Su sello siempre fue el mismo: la fiesta como lenguaje popular.

Por su parte, Los Caligaris surgieron en Córdoba a fines de los 90 y consolidaron una propuesta donde conviven el ska, el rock y una estética circense que convirtió sus shows en experiencias teatrales y participativas. Canciones como “Razón”, “Kilómetros” o “Todos locos” reforzaron una identidad centrada en la alegría colectiva y la conexión directa con el público.

“La fiesta más increíble del mundo”

El concepto de la gira no deja lugar a dudas, no se trata solo de un show compartido, sino de una puesta en escena conjunta pensada como experiencia total. Según el anuncio oficial, el espectáculo incluirá un repertorio cargado de hits, momentos de interacción entre ambas bandas y una producción diseñada para potenciar el espíritu festivo que las caracteriza.

La premisa es clara: cantar, saltar y vivir cada concierto como una celebración colectiva. Una especie de “universo compartido” entre dos proyectos que, sin haber coincidido formalmente hasta ahora, siempre transitaron caminos paralelos dentro del rock popular latinoamericano.