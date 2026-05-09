Consecuencias de un ataque israelí en Saksakiyeh.

​Un ataque israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del ‌Líbano, causó la ‌muerte de al menos siete personas, entre ellas un niño, y dejó 15 heridos el sábado, según informó el ministerio de Sanidad libanés.

El ejército israelí afirmó que había atacado a militantes de ​Hezbolá en ⁠la localidad, acusándolos de planear ataques ‌contra soldados israelíes.

"Las Fuerzas de Defensa ⁠de Israel (FDI) tienen conocimiento ⁠de los informes relativos a daños causados a civiles no implicados en el edificio ⁠en el que se atacó a ​los terroristas. Se están ‌investigando los detalles del ‌incidente", declaró el ejército en un comunicado.

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Israel ⁠y el grupo armado Hezbolá han seguido intercambiando disparos en el sur del Líbano, donde Israel ha establecido ​una zona ‌de seguridad autoproclamada, a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos y anunciado el 16 de abril.

Israel también afirmó que ⁠el miércoles mató al comandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbolá en su primer ataque contra los suburbios del sur de Beirut desde que se declaró el alto el fuego.

Mientras Israel y Hezbolá libran ‌una guerra, Estados Unidos ha acogido dos rondas de conversaciones entre los embajadores libanés e israelí en Washington, los contactos de más alto nivel entre representantes de ‌los Gobiernos libanés e israelí en décadas.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos ‌afirmó que ⁠representantes de Israel y Líbano celebrarían una tercera ronda de ​conversaciones en Washington el jueves y el viernes.

Con información de Reuters